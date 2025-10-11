Gente
Por la inclusión: Fundación Letty Coppel realiza Caminata por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral

La Avenida Leonismo se llenó de solidaridad, alegría y esperanza en una mañana dedicada a visibilizar esta condición y promover una sociedad más empática e incluyente
Marisela González |
11/10/2025 14:37
La Fundación Letty Coppel celebró con gran entusiasmo la octava edición de la Caminata por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral.

El evento reunió a familias, voluntarios, personal médico, terapeutas y miembros de la comunidad mazatleca en la emblemática Avenida Leonismo Internacional.

Desde temprana hora, los participantes comenzaron a congregarse con pancartas, playeras conmemorativas y sonrisas que reflejaban el espíritu solidario de la jornada.

El ambiente fue cálido y familiar, lleno de color, aplausos y palabras de aliento. Más que una caminata, fue una muestra de unidad y amor por quienes enfrentan diariamente los retos que implica vivir con parálisis cerebral.

Durante el recorrido, se vivieron momentos emotivos que recordaron la importancia de seguir creando conciencia sobre esta condición neurológica que afecta el movimiento, la postura y, en algunos casos, otras habilidades cognitivas o sensoriales.

Este evento tiene como objetivo principal visibilizar a las personas con parálisis cerebral, generar empatía y promover una cultura de respeto, inclusión y apoyo en todos los ámbitos de la sociedad.

  • $!El evento reunió a familias, voluntarios, personal médico, terapeutas y miembros de la comunidad mazatleca en la emblemática Avenida Leonismo Internacional.
    El evento reunió a familias, voluntarios, personal médico, terapeutas y miembros de la comunidad mazatleca en la emblemática Avenida Leonismo Internacional. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lupita Medina entre su familia y amigos.
    Lupita Medina entre su familia y amigos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luciana Serrano, Teresita Serrano, Lucía, Juanito y Juan Llamas.
    Luciana Serrano, Teresita Serrano, Lucía, Juanito y Juan Llamas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yenifer entre sus padres Carlos Rodríguez y Leonor Vizcarra.
    Yenifer entre sus padres Carlos Rodríguez y Leonor Vizcarra. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Antonio y Dylan Barraza.
    Antonio y Dylan Barraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los niños participaron con mucha alegría.
    Los niños participaron con mucha alegría. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Soleth Peraza, Adriana Díaz y Guadalupe Caro.
    Soleth Peraza, Adriana Díaz y Guadalupe Caro. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Medina, Patricia Ramírez, Aarón Villanueva, Dulce Bernal y Christian Lozada.
    José Medina, Patricia Ramírez, Aarón Villanueva, Dulce Bernal y Christian Lozada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carla Sarmiento, Emir Peñuelas, Arturo Peñuelas y Elena Yamaguchi.
    Carla Sarmiento, Emir Peñuelas, Arturo Peñuelas y Elena Yamaguchi. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Club del Adulto Mayor de Fundación Letty Coppel participó en la convivencia deportiva.
    El Club del Adulto Mayor de Fundación Letty Coppel participó en la convivencia deportiva. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes de la Red de padres con hijos con discapacidad, estuvieron muy entusiastas en el evento.
    Integrantes de la Red de padres con hijos con discapacidad, estuvieron muy entusiastas en el evento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La familia Barraza Enamorado estuvo presente en el evento.
    La familia Barraza Enamorado estuvo presente en el evento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Familia Gastón Jara.
    Familia Gastón Jara. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los participantes realizan activación física previo al arranque.
    Los participantes realizan activación física previo al arranque. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes se toman la fotografía del recuerdo en la área de salida.
    Los asistentes se toman la fotografía del recuerdo en la área de salida. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
