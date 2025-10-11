Por la inclusión: Fundación Letty Coppel realiza Caminata por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral

La Fundación Letty Coppel celebró con gran entusiasmo la octava edición de la Caminata por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral.

El evento reunió a familias, voluntarios, personal médico, terapeutas y miembros de la comunidad mazatleca en la emblemática Avenida Leonismo Internacional.

Desde temprana hora, los participantes comenzaron a congregarse con pancartas, playeras conmemorativas y sonrisas que reflejaban el espíritu solidario de la jornada.

El ambiente fue cálido y familiar, lleno de color, aplausos y palabras de aliento. Más que una caminata, fue una muestra de unidad y amor por quienes enfrentan diariamente los retos que implica vivir con parálisis cerebral.

Durante el recorrido, se vivieron momentos emotivos que recordaron la importancia de seguir creando conciencia sobre esta condición neurológica que afecta el movimiento, la postura y, en algunos casos, otras habilidades cognitivas o sensoriales.

Este evento tiene como objetivo principal visibilizar a las personas con parálisis cerebral, generar empatía y promover una cultura de respeto, inclusión y apoyo en todos los ámbitos de la sociedad.