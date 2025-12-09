Premia Canirac Culiacán a lo mejor del sabor sinaloense

Como un reconocimiento a su labor, promoción compromiso por ofrecer los mejores sabores de Sinaloa, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, realizó la entrega del Galardón Sabor Sinaloense, como un homenaje a uno de los sectores más representativos del estado, su gastronomía.

Karla Fernanda García, presidenta de Canirac Culiacán, destacó que el Galardón “Sabor Sinaloense” no solo premia la excelencia gastronómica, sino que reconoce “el corazón y el esfuerzo de quienes día a día ponen el alma en el fogón y en la mesa para hacer de Culiacán un destino culinario de referencia”.

Agregó que este premio reconoce el esfuerzo, las propuestas, las dinámicas e innovaciones que el sector restaurantero ha tenido que implementar para seguir operando, todas las nuevas formas para que las cocinas sigan funcionando, y que mejor manera de hacerlo que con este galardón, el cual se entrega en distintas categorías.

“La cocina es un patrimonio cultural de todos y cada uno de nosotros, no solo es una experiencia de vida, la cocina es nuestra identidad propia, individual y social, es también nuestra salud y nuestro sustento de día a día”, mencionó.

Los ganadores fueron los siguientes.

1.- Emprendimiento del Año: El Puerco Loco

2.- Trayectoria y Legado Gastronómico: Taipak

3.- Premio del Público al Mejor Servicio del Año: Marejada

4.- Mejor Chef: Liz Flores, de Humaya Restaurante

5.- Revelación del Año: Expendio

6.- Mejor Cocina de Autor con inspiración sinaloense: Humaya Restaurante

7.- Mejor Representante de la Cocina de los Pueblos: Restaurante El Imalazo

8.- Mejor Cenaduría o Cocina de Mercado: El Seminario

9.- Máximo Guardián de la Cocina Tradicional Sinaloense: Restaurante El Trapiche

10.- Premio del público El Sabor de Culiacán: Restaurantes Panamá

Estuvieron presentes como invitados de honor, el Secretario de Economía Estatal, Feliciano Castro, la Secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janet Tostado; Rodolfo Díaz, director de Difusión y Promoción del ISIC; así como los ex presidentes de Canirac, Alma Cecilia Inzunza y Arturo Colin Trujillo. También asistieron funcionarios estatales y municipales, además de invitados especiales.