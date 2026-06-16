Premia El colegio de Sinaloa a ganadoras del concurso de ensayo

El Colegio de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente premiaron a las niñas y jóvenes ganadoras del Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloa.

Las niñas y jóvenes ganadoras del concurso resaltaron en sus ensayos a mujeres que consideran como ejemplos para su formación personal, familiar, social, intelectual y cultural.

Élmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa; Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura; Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres y Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, encabezaron la premiación.

En la categoría A, de 11 a 14 años, las ganadoras fueron Kenia Dayan Pacheco Zamora; Georgia De la Rocha Zazueta y Brigitte Kamila Bustamante Araujo, con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, y con mención honorífica María Dinorah Valenzuela, Monserrat Guadalupe Peiro Higuera y Ana Claudia López Salomón

En la categoría B, de 15 a 18 años, ganaron Jocelin Nazerau Fierro, Melany Kristell Moreno Pardo y Angela Johana Castillo Piña, con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente y con mención honorífica Elbri Karely Franco Lizárraga, Ashley Guadalupe Tolosa Murillo y Martha Olivia Nieblas Cabanillas.

Ellas recibieron diploma y un premio económico por sus trabajos inspirados en mujeres empresarias, deportistas y escritoras sinaloenses y de otros lugares.