Gente
|
Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloa

Premia El colegio de Sinaloa a ganadoras del concurso de ensayo

Las niñas y jóvenes ganadoras del concurso resaltaron en sus ensayos a mujeres que consideran como ejemplos para su formación personal, familiar, social, intelectual y cultural
Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
16/06/2026 09:52
16/06/2026 09:52

El Colegio de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente premiaron a las niñas y jóvenes ganadoras del Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloa.

Las niñas y jóvenes ganadoras del concurso resaltaron en sus ensayos a mujeres que consideran como ejemplos para su formación personal, familiar, social, intelectual y cultural.

Élmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa; Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura; Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres y Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, encabezaron la premiación.

En la categoría A, de 11 a 14 años, las ganadoras fueron Kenia Dayan Pacheco Zamora; Georgia De la Rocha Zazueta y Brigitte Kamila Bustamante Araujo, con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, y con mención honorífica María Dinorah Valenzuela, Monserrat Guadalupe Peiro Higuera y Ana Claudia López Salomón

En la categoría B, de 15 a 18 años, ganaron Jocelin Nazerau Fierro, Melany Kristell Moreno Pardo y Angela Johana Castillo Piña, con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente y con mención honorífica Elbri Karely Franco Lizárraga, Ashley Guadalupe Tolosa Murillo y Martha Olivia Nieblas Cabanillas.

Ellas recibieron diploma y un premio económico por sus trabajos inspirados en mujeres empresarias, deportistas y escritoras sinaloenses y de otros lugares.

  • $!Martha Olivia Nieblas Cabanillas ganó mención honorífica.
    Martha Olivia Nieblas Cabanillas ganó mención honorífica.
  • $!Monserrat Guadalupe Peiro Higuera recibió mención honorífica.
    Monserrat Guadalupe Peiro Higuera recibió mención honorífica.
  • $!Kenia Dayan Pacheco Zamora brindó un mensaje a nombre de las ganadoras en su categoría.
    Kenia Dayan Pacheco Zamora brindó un mensaje a nombre de las ganadoras en su categoría.
  • $!Autoridades de las instituciones convocantes y los miembros del jurado calificador.
    Autoridades de las instituciones convocantes y los miembros del jurado calificador.
  • $!Autoridades junto a las ganadoras de ambas categorías.
    Autoridades junto a las ganadoras de ambas categorías.
  • $!Georgia De la Rocha Zazueta ganó segundo lugar en la categoría A.
    Georgia De la Rocha Zazueta ganó segundo lugar en la categoría A.
  • $!Sergio Salomón, Ana Claudia López Salomón, Claudia Murillo y Germán López Chávez.
    Sergio Salomón, Ana Claudia López Salomón, Claudia Murillo y Germán López Chávez.
  • $!Margarita Urías y Laura González.
    Margarita Urías y Laura González.
  • $!Alejandra Quintana. Kenia Zamora y Mario Miranda.
    Alejandra Quintana. Kenia Zamora y Mario Miranda.
  • $!Jorge Ovier De La Rocha Zazueta y Jorge Ovier De La Rocha Ojeda.
    Jorge Ovier De La Rocha Zazueta y Jorge Ovier De La Rocha Ojeda.
  • $!Doris Castro, Azala López, Gonzalo Lozoya y Verónica Payán.
    Doris Castro, Azala López, Gonzalo Lozoya y Verónica Payán.
  • $!Martha Olivia Noris, Perla Olivia Cabanillas y José Antonio Ramírez.
    Martha Olivia Noris, Perla Olivia Cabanillas y José Antonio Ramírez.
  • $!Melany Moreno y Joselín Lazerau Fierro.
    Melany Moreno y Joselín Lazerau Fierro.
  • $!Brigitta Kamila Bustamante y Kenia Dayán Pacheco Zamora.
    Brigitta Kamila Bustamante y Kenia Dayán Pacheco Zamora.
#Premios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube