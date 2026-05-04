Premian en el Tec de Monterrey a los mejores ensayos para el combate a la corrupción

El Comité de Participación Ciudadana en conjunto con la Secretaría Técnica del Sistema y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, realizaron la ceremonia de premiación, a los ganadores del Concurso de Ensayo 2026.

Concurso que este año llevó como tema principal el título Participación ciudadana en el combate a la corrupción: Oportunidades para Sinaloa, contando con una importante participación en esta su primera edición.

Alma Corina Borjas Monroy, profesora de Derecho y líder de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico, detalló que este concurso se dividió en distintas categorías, Educación Básica, Educación Media Superior y Profesional, esto para los participantes dieran ideas para el combate a la corrupción, soluciones creativas que eviten que este problema se vida en las instituciones del país.

“En esta primera edición, tuvimos la fortuna de tener mucha participación, se recibieron cerca de 120 ensayos entre las tres categorías, por lo que esperamos que este concurso se quede, una iniciativa creada por el Comité Ciudadano Anticorrupción, con el objetivo de involucrar a las juventudes en esta tarea de tener una ciudadanía más honesta”, resaltó la maestra.

Los ganadores

Educación Básica

Primer Lugar: Sembrando honestidad en Sinaloa: la semilla de las nuevas generaciones. Autor: Óscar Jaime Cárdenas Cárdenas

Segundo Lugar: En Sinaloa, sin trampas sí avanzas”, Kenia Dayan Pacheco Zamora

Educación media superior

Primer Lugar: Vigilancia Digital Sinaloa/Alejandro Contreras Valle.

Segundo Lugar: El costo de la indiferencia: la corrupción es un problema de todos/ Esthela Guadalupe Tirado Tiznado.

Tercer Lugar: La corrupción y la falta de transparencia en Sinaloa/ Sara Sofía Álvarez Tiznado.

Educación Superior

Primer Lugar: ¿Puede la participación ciudadana funcionar como mecanismo anticorrupción?/Joan Andrey Alarcón Iturríos.

Segundo Lugar: La paradoja de la transparencia en México y el déficit epistémico: propuesta de un órgano académico mediador para el control ciudadano en Sinaloa/Fernando Guerrero Osuna.

Tercer Lugar: Plataformas ciudadanas para el combate contra la corrupción/Ángel Hiram Corral Araux.

Mención Honorífica: Rumbo a fortalecer contra la corrupción a los órganos internos de control en los ayuntamientos: reflexión y propuestas/Daniel Emilio Valdez Camargo.

En el evento estuvieron Jesús Armando Sánchez, representante del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; Lucía Irene Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; Miguel de Jesús Barraza, representante de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, entre otros.