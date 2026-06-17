Premian la trayectoria de Martha Alicia Araujo, en el periodismo

La periodista Martha Alicia Araujo Trapero recibió la Medalla al Mérito María Teresa Zazueta y Zazueta, a la Trayectoria de la Mujer en la Comunicación 2026, premio entregado por la Asociación de Comunicadoras de Sinaloa A.C.

La ceremonia se realizó en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, en El Colegio de Sinaloa, a donde acudieron integrantes de la asociación, colegas periodistas, familiares y amigos de la galardonada.

Ella fue una de las primeras mujeres periodistas profesionales en incorporarse a los medios de comunicación del estado, lo que comenzó en las páginas de sociales, pronto se transformó en una trayectoria que la llevaría a cubrir la nota política, agrícola, sindical, policiaca y comunitaria.

Al recibir el reconocimiento, Araujo Trapero, quien trabajó por más de 30 años en el periódico Noroeste, agradeció el galardón y dijo que era uno de los momentos más significativos de su carrera.

“Agradezco de corazón este reconocimiento, el cual cierra con broche de oro los estudios que realicé en la Escuela Libre de Periodismo. Inicié mi trabajo como cronista de sociales, y el resto de mi vida periodística vino. Les agradezco infinitamente su presencia, su cariño, que Dios los bendiga a todos”, resaltó Araujo Trapero.

Elisa Pérez Garmendia, presidenta de la Asociación de Comunicadoras, destacó el valor de esta presea como un acto de memoria, gratitud y justicia para las mujeres que abrieron brecha en espacios informativos que históricamente estuvieron reservados casi en exclusividad para los hombres.

“Esta tarde nos reúne una de las celebraciones más significativas para quienes creemos en el poder de la palabra, en la responsabilidad de informar, y en la capacidad de las mujeres para transformar la sociedad desde la comunicación”, expresó Pérez Garmendia.

Agregó que la asociación entrega por tercera ocasión esta medalla al mérito, una distinción creada para reconocer a mujeres, cuya trayectoria ha contribuido al fortalecimiento de la comunicación y al ejercicio de la libertad de expresión.