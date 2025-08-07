Premiará Casa Ley a los niños más estudiosos

Como cada año, Casa Ley dio a conocer su tradicional promocion Ley Recompensa Tu Estudio 2025, informando la fecha de inscripción, para que los niños y niñas de primaria con promedio de 9.5 o más, puedan obtener un paquete escolar.
Ana Cecilia Riestra, gerente de publicidad y relaciones públicas de Casa Ley, señaló que esta iniciativa inició en 1993, cumpliendo ya 32 años reconociendo el esfuerzo de los estudiantes con promedio de 9.5 o más, otorgándoles un paquete escolar de forma gratuita.
”Hasta el 2024, hemos entregado más de 535 mil 600 paquetes escolares, y este año llegaremos a la cifra de 563 mil 100 paquetes escolares. Este año se entregarán 27 mil 500 paquetes en las 310 tiendas, en las más de 70 ciudades en 10 estados del país, en donde Casa Ley tiene presencia”, resaltó Riestra.
Lizzete Arredondo coordinadora de promociones y eventos especiales, detalló que cada paquete incluye un reconocimiento al esfuerzo, una carta del presidente de Grupo Ley, Juan Manuel Ley Bastidas, así como material diverso como, libretas, plumas, lápices, juego geométrico, borrador, y sacapuntas.
Las inscripciones se realizarán en línea a través del portal casaley.com.mx, teniendo a la mano una foto de la boleta del ciclo escolar 2024-2025, donde se muestre un promedio de 9.5 o más, así como la CRUP del alumno. Cabe señalar que el registro a este programa es completamente gratuito, y aplica para el nivel de primaria, pública o privada.
Para Sinaloa, las inscripciones darán inicio el 12 de agosto, el 13 para Sonora, y a partir del 14 de agosto para los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Durango, Colima, Jalisco y Nayarit.
Finalmente, Riestra dio a conocer que los paquetes serán entregados a partir del 26 de agosto en la tienda donde se realizó la inscripción. Cabe destacar que para este 2025, la cifra aumentó a mil paquetes más.