Premiará Casa Ley a los niños más estudiosos

Como cada año, Casa Ley dio a conocer su tradicional promocion Ley Recompensa Tu Estudio 2025, informando la fecha de inscripción, para que los niños y niñas de primaria con promedio de 9.5 o más, puedan obtener un paquete escolar.

Ana Cecilia Riestra, gerente de publicidad y relaciones públicas de Casa Ley, señaló que esta iniciativa inició en 1993, cumpliendo ya 32 años reconociendo el esfuerzo de los estudiantes con promedio de 9.5 o más, otorgándoles un paquete escolar de forma gratuita.

”Hasta el 2024, hemos entregado más de 535 mil 600 paquetes escolares, y este año llegaremos a la cifra de 563 mil 100 paquetes escolares. Este año se entregarán 27 mil 500 paquetes en las 310 tiendas, en las más de 70 ciudades en 10 estados del país, en donde Casa Ley tiene presencia”, resaltó Riestra.