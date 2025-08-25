Preparan desayuno-bazar a beneficio del Templo San Judas Tadeo

El comité pro construcción del Templo San Judas Tadeo, hace un llamado a los mazatlecos de buen corazón a que acudan a su tradicional desayuno-bazar, que se efectuará el próximo viernes 3 de octubre.

El evento tiene como finalidad recaudar fondos para el mantenimiento del templo, además de que también se celebrará el 49 aniversario sacerdotal del Padre Horacio Hernández de la Torre.

La cita es el viernes 3 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, en el Salón de Los Espejos de la Casa Club de El Cid.

En el evento además de disfrutar de los primeros alimentos del día, habrá un bazar, música y rifa de regalos.

Los boletos tienen un costo de 400 pesos, y pueden adquirirse en el templo de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Mayores informes

Los que gusten contribuir con la causa pueden comunicarse al teléfono 669 110 8486, con Rosy Guzmán, una de las organizadoras del evento.