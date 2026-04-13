Preparan la primera edición de ‘La Feria Estatal del Chicharrón en Culiacán’

Con la esperada participación de más de 100 expositores, se realizará la primera edición de la Feria Estatal del Chicharrón en Culiacán, el próximo 31 de mayo, teniendo como sede, las instalaciones del Parque Acuático.

José Luis Gallardo Castro, creador y organizador de este evento, compartió que esta feria llega a Culiacán tras el éxito que tuvo en La Palma, Navolato, donde se reunió a un gran número de locatarios que se dedican a la venta del chicharrón y otros productos, y que conglomeró a muchas personas, beneficiando al comercio local.

“Me siento muy contento de este evento, mucha gente me preguntó por qué decidí cambiarlo de lo local a una estatal, esta feria es la tercera vez que la hago, pero esta edición se hace por primera vez de manera estatal, y es así porque mucha gente de Culiacán, me lo estaba pidiendo, incluso comerciantes, y eso me pone muy contento, porque sé que estamos dejando un legado, agradeciendo a las instituciones de gobierno y cámaras que nos abrieron las puertas y confiaron en nosotros para la realización de este evento”, detalló.

La feria, dijo, tendrá un horario a partir de las 08:00 y hasta las 14:00 horas en el Parque Acuático, donde estarán 100 expositores, con miras a que crezca, entre patrocinadores, vendedores de productos cárnicos, ya que no solo habrá chicharrones, también carnitas, tacos de buche, tripa, y todo lo que tenga que ver con el puerco, una fiesta donde el público asistente podrá ver la preparación de los chicharrones, y más.

“La entrada al evento es gratuita, eso es importante decirlo, queremos que todos vayan, coman, disfruten el evento y beneficien a los expositores adquiriendo sus productos. Creo que el principal beneficio de este evento, será la comunión entre aquellos que se dedican a la venta de la carne, y este evento los representará muy bien, así como existe el evento del aguachile, o el ceviche más grande, queremos que la feria del chicharrón también sea reconocida”.

Gallardo detalló que hasta el momento, se han apuntado más de 50 expositores, esperando en estas semanas poder llegar a los 100 o más participantes, con el deseo de poder recibir a unas 4 mil personas durante todo el día del evento.

La inauguración de la feria se tiene planeada realizarse entre las 09:00 y las 09:30 horas, con la presencia de las autoridades invitadas. Aquellos interesados en participar como expositores, pueden hacerlo comunicándose al teléfono 6677 519246, con José Luis Gallardo.