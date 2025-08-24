Presenta a sus clientes el confortable Roof Top de Icónica Park Residences

Un espacio lleno de confort, amenidades y bellas vistas a la ciudad es la que ofrece el Roof Top de Icónica Park Residences, una amplia terraza que forma parte de este nuevo proyecto de departamentos que ofrece Impulsa Inmuebles a sus clientes en Culiacán.

Ubicado en Colinas de San Miguel, este Roof Top cuenta con todas las amenidades necesarias para disfrutar de un excelente día con la familia o amigos, ya que cuenta con una amplia terraza amueblada, bar y área para asar carne, área refrigerada donde se ubica el área de coworking y mucho más.

Dicho espacio fue disfrutado por algunos de los clientes que ya adquirieron su departamento en este proyecto, así como nuevos clientes, quienes fueron atendidos por los asesores de venta ahí reunidos, respondiendo todas sus dudas, mientras disfrutaban de ricas bebidas y bocadillos.

Icónica Park Residences es un desarrollo vertical ubicado en Colinas de San Miguel perfecto para el nivel de vida que estaba buscando, con la oportunidad de vivir en una zona privilegiada de Culiacán, cerca de lugares que reflejen su estilo de vida.