Presenta Icami sus nuevas instalaciones

El Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo (Icami) inauguró su nueva sede en Culiacán, complejo con instalaciones más amplias y modernas que permitirá aumentar su capacidad de atención y fortalecer la formación de líderes en el sector empresarial.

Luis Ariel Encinas Becerra, director general Noroeste en Icami, señaló que la apertura del nuevo edificio representa una nueva etapa en su historia, al mejorar las condiciones pedagógicas y responder a la creciente demanda de sus programas de formación.

Explicó que la institución tiene más de cinco décadas de presencia en la ciudad, fundada en 1974 por empresarios locales, y que la nueva sede constituye un momento clave al ampliar la infraestructura y modernizar sus espacios.

Detalló que el complejo está integrado por tres aulas, una con capacidad para 60 personas y dos para 38 participantes, lo que permite triplicar la atención.

“Con eso estamos triplicando la capacidad para atender los participantes, en el edificio anterior teníamos apenas 38, ahora triplicamos esta capacidad de atención, además, cuenta con espacios para trabajo en equipo, áreas verdes, estacionamiento amplio, áreas comunes y un oratorio”.

Indicó que las nuevas instalaciones buscan ofrecer un entorno más adecuado para el aprendizaje, donde los participantes puedan enfocarse en los programas de formación y en el desarrollo de habilidades directivas.

Precisó que actualmente, Icami tienen 3 mil personas en formación tan solo en Culiacán, pero esta presencia se mantiene también en los estados de Guadalajara y Monterrey.

Al ser un sistema nacional tiene mayor presencia en sus sedes principales: México, Guadalajara y Monterrey, pero en el noroeste, es en Culiacán donde Icami tiene más presencia.

Con esta nueva etapa, la institución busca consolidar su presencia en el sector empresarial y ampliar su impacto en la formación de líderes con visión de largo plazo.