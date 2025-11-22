Presenta Impulsa Inmuebles su nuevo proyecto Icónica Park Residences

Impulsa Inmuebles continúa celebrando sus 35 años de existencia, esta vez, presentando su más reciente proyecto inmobiliario vertical, llamado Icónica Park Residences, ubicado en el sector de Colinas de San Miguel.

Un proyecto de 60 departamentos, con dos modelos a elegir, impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y un diseño arquitectónico moderno, donde se respira la sofisticación, haciendo de Icónica, el lugar ideal para vivir con privacidad y comodidad en un sector de gran plusvalía en la ciudad, el cual fue apreciado por clientes invitados a la inauguración de este complejo de departamentos.

Ricardo Clouthier Carrillo, director general de Impulsa Inmuebles, expresó que con la inauguración de Icónica Park, se refleja la visión, la perseverancia, pero sobre todo, la confianza que tiene Impulsa en Culiacán y en su gente.

“En Impulsa hemos aprendido que la vivienda vertical requiere una visión distinta, una ejecución precisa. Aunque durante 35 años nuestro negocio principal ha sido la vivienda horizontal, en los últimos cinco años, hemos desarrollado cerca de 2 mil departamentos en 20 proyectos inmobiliarios, los cuales cinco han sido aquí en Culiacán, con alrededor de 300 departamentos”, detalló.

Agregó, que esta experiencia les ha permitido entender perfectamente las necesidades de sus clientes, los retos urbanos y la importancia de construir con responsabilidad, calidad y visión de ciudad.

Manuel Clouthier Carrillo, presidente del consejo, quien agradeció a todos su presencia en este evento, a quienes detalló que en Impulsa son desarrolladores urbanos de vivienda media, celebrando este 2025, 35 años de haber fundado esta empresa orgullosamente sinaloense.

“En este periodo, hemos entregado más de 13 mil viviendas en diferentes regiones del país, con presencia actualmente en Culiacán, Mazatlán y El Bajío, en los que algunos de nuestros objetivos fundacionales han sido, generar valor a nuestros clientes, dar valor a las ciudades donde desarrollamos, enseñar a nuestros clientes y sus familias que se puede vivir con dignidad”, subrayó.