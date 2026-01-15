Presenta La Casa del Maquío sus principales logros durante el 2025

Un año lleno de muchos logros y satisfacciones fue el que presentó La Casa del Maquío en sus instalaciones, un evento en el que comparten de manera transparente todas y cada una de las actividades realizadas durante el 2025.

Carmina Medina, directora de La Casa del Maquío, compartió que las principales actividades que tuvieron durante el 2025 fueron el Cineclub, Conferencias, Talleres, Presentaciones de libros, La casa Subasta, el Festival Creativo, la Liga de Debate, Charlas, Informes, Exposiciones y Prácticas de campo, todo con el fime objetivo formar a jóvenes, buscando convertirlos en ciudadanos de tiempo completo.

En materia de asistencia, Medina detalló que durante el 2025 se tuvo la asistencia de más 2 mil 892 asistentes, en edades que van desde los 15 y 60 años de edad, participando en más de 116 activades.

Entre las cinco actividades con mejores resultados, Carmina Enumeró el Desayuno Empresarial en la Ciudad de Guadalajara, donde participó el empresario Manuel Clouthier Carrillo con una charla, el programa Líderes 2025, el Festival Creativo, La Casa Subasta y Noche de Jazz, sin dejar de lado su Liga de Debate, la cual tuvo una destacada particiación en la tercera edición del Congreso Nacional Universitario de Debate, en la que se alzó con el triunfo en esta edición, y la oportundidad de viajar a las oficinas de la ONU.

Otro de los logros, fue que gracias al trabajo realizado desde el 2024 a la fecha por La Casa del Maquío, Culiacán obtuvo la distinción como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, la cual invita a la población a integrarse y ejercer su ciudadanía.

Carmina resaltó también que otro reconocimiento fue el haber obtenido la Acreditación de Institucionalidad y Transparencia, garantizando su compromiso y cumplimiento con la normatividad legal y fiscal, profesionalismo frente a sus donantes, abriéndose más posibilidades de alianzas y colaboraciones a nivel nacional e internacional, en proyectos de inversión y desarrollo social.

En cuanto a cifras respecto a la procuración de fondos, su directora detalló que el Programa Líderes 2025 recabó 40 mil 530 pesos, La Casa Subasta llegó a los 647 mil 498 pesos, Empresarios Ante la Cris obtuvo la cifra de 151 mil 917 pesos y el Festival Creativo procuró la cifra de 40 mil 118 pesos.

Cómo ultimo, para este 2026, La Casa del Maquío compartió el programa de actividades, los cuales irán presentando en sus redes sociales, para todo aquel que quiera acudir a ellos.

Entre sus novedades, se presentó su nuevo programa llamado Música en La Casa, el cual tiene como objetivo, que los jóvenes se apropien del espacio, que lo sientan suyo, mediante actividades musicales que promuevan la cultura de paz.

En números

De 2012 a 2025

-Se han realizado 27 programas con 170 actividades

- Han sido beneficiadas más de 9 mil 386 personas

-La Liga de Debate ha tenido 67 paticipaciones

-Han colaborado 188 líderes locales, nacionales e internacionales

-Se ha logrado un enlace con 73 organizaciones de la sociedad civil e instituciones.