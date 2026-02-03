Presenta su tradicional Expo Senda 2026

Bajo la premisa La Inclusión comienza con la Educación, el Instituto Senda del Río realizó la inauguración de la Expo Senda 2026, reuniendo en una gran evento a padres de familia, directivos, docentes, alumnos y ex alumnos de la institución.

Beatriz Adriana González Rodríguez, directora general del Instituto Senda del Río, manifestó que esta reunión es para celebrar la edición 32 de esta exposición, más de tres décadas siendo testigos de la excelencia académica, a través del proceso de aprendizaje formativo continuo de sus estudiantes, recordando que la educación no sólo transmite conocimiento, sino que también forma valores, conciencia social y sentido de responsabilidad.

”El día de hoy, nuestros alumnos presentan proyectos significativos, transversales y trascendentales, bajo la premisa La inclusión comienza con la educación, este planteamiento invita a reflexionar sobre la relevancia de seguir construyendo espacios educativos, donde todas las personas sean reconocidas, valoradas y sobre todo respetadas”, subrayó la directora.

Durante el evento, la directora agradeció a los alumnos, a sus familias por el apoyo constante, quienes con su compromiso y sensibilidad, dan vida a cada uno de los proyectos que se presentaron en la exposición, en la que el trabajo en equipo, comunicación y colaboración, son elementos esenciales del trabajo significativo.

En la exposición, se contó con la presencia de integrantes del Club Rotario Culiacán Oriente, quienes realizaron la donación de tres sillas de ruedas a la institución, beneficiando así a quienes mucho las necesitan para tener una mejor mobilidad.

Una vez hecho este acto, los asistentes acuden a admirar los distintos proyectos realizados por los alumnos en sus aulas y demás instalaciones, participando en distintas dinámicas de inclusión.