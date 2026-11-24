A fin de compartir el conocimiento y la experiencia de especialistas de distintas disciplinas, la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa presentó la sexta edición de la revista El Profesionista, correspondiente al periodo julio-noviembre de 2026.
Durante la presentación, Ana Claudia López Chiquete, presidenta de la asociación, destacó que esta publicación representa un esfuerzo colectivo para acercar a la sociedad los conocimientos que generan los integrantes de los distintos colegios profesionales.
“Este proyecto editorial es gracias a las aportaciones que hacen los profesionistas con los temas que conocen, en los que ellos son especialistas y que con mucho gusto dan este aporte a toda la sociedad”, expresó.
Señaló que para la asociación es motivo de orgullo mantener este espacio editorial, en el que especialistas comparten sus conocimientos con el propósito de contribuir al bien común.
La portada de esta sexta edición está dedicada al abogado Manuel Humberto Gallardo Inzunza, quien recibió la presea Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 2025. La publicación incluye una entrevista en la que comparte aspectos de su trayectoria y experiencia profesional.
Durante su intervención, Gallardo Inzunza agradeció la distinción y reconoció el significado que tuvo para él recibir este reconocimiento.
“A veces uno no quiere reconocer que va avanzando, que va obteniendo logros, que va generando un impacto en las personas. Uno va caminando simplemente y no se para a detenerse, a revisar y analizar que sí vas generando un impacto”, comentó.
Agregó que recibir el reconocimiento lo motivó a continuar trabajando con mayor compromiso por la sociedad y por quienes colaboran con él.
“Ser profesionista es un orgullo, como tener un oficio, pero ser profesionista te permite generar impacto y eso es lo que yo he valorado después de que ustedes me reconocieron”, señaló.
La revista integra colaboraciones sobre distintas áreas del conocimiento, entre ellas contabilidad, testamentos, diseño de interiores, ingeniería industrial y temas agrícolas, además de contenidos relacionados con las actividades académicas y de actualización que organizan los colegios, como congresos, conferencias y seminarios.
López Chiquete explicó que la convocatoria para participar está abierta a todos los colegios que integran la asociación, sin limitarse a una profesión o temática específica, pues participan especialistas de áreas como enfermería, contaduría, valuación, arquitectura, ingeniería, agronomía y veterinaria, entre otras.
También agradeció la colaboración del equipo editorial, integrado por Pedro Rojas, Fernando Serrano y el diseñador gráfico Ernesto Serrano, así como la participación de los colegios y autores que hacen posible cada número.
Como parte de la renovación del proyecto, destacó que la revista tiene ahora un mayor alcance digital, por lo que puede consultarse desde cualquier parte del mundo mediante códigos QR que permiten acceder tanto a la edición reciente como a la anterior.
La publicación también cuenta con una versión impresa, aunque su tiraje es limitado debido a los costos de producción. En esta ocasión, cada ejemplar tuvo un costo de 225 pesos y puede adquirirse directamente con la asociación.
La presidenta adelantó que el próximo jueves, a las 17:00 horas, se realizará en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario la toma de protesta de Lucía Arisbe Ponce Cebreros como nueva presidenta de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, acto al que invitó a la comunidad.