A fin de compartir el conocimiento y la experiencia de especialistas de distintas disciplinas, la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa presentó la sexta edición de la revista El Profesionista, correspondiente al periodo julio-noviembre de 2026.

Durante la presentación, Ana Claudia López Chiquete, presidenta de la asociación, destacó que esta publicación representa un esfuerzo colectivo para acercar a la sociedad los conocimientos que generan los integrantes de los distintos colegios profesionales.

“Este proyecto editorial es gracias a las aportaciones que hacen los profesionistas con los temas que conocen, en los que ellos son especialistas y que con mucho gusto dan este aporte a toda la sociedad”, expresó.

Señaló que para la asociación es motivo de orgullo mantener este espacio editorial, en el que especialistas comparten sus conocimientos con el propósito de contribuir al bien común.

La portada de esta sexta edición está dedicada al abogado Manuel Humberto Gallardo Inzunza, quien recibió la presea Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 2025. La publicación incluye una entrevista en la que comparte aspectos de su trayectoria y experiencia profesional.