Presentan Maré Golden Zone Condos, nueva torre residencial en la Zona Dorada

El desarrollo inmobiliario contará con 116 condominios y más de 15 amenidades frente al mar; durante el evento también se destacó el éxito de la Torre San Lorenzo, ubicada en Palos Prietos
Marisela González |
09/03/2026 15:47
Con un concepto que apuesta por el lujo, la modernidad y una ubicación privilegiada frente al mar, fue presentado el nuevo desarrollo inmobiliario Maré Golden Zone Condos, una torre residencial que se construirá en plena Zona Dorada de Mazatlán.

El proyecto fue dado a conocer por Casega expertos inmobiliarios e Ideas Urbanas, desarrolladora encabezada por Gaddiel Hernández, quien explicó que la torre estará conformada por 116 condominios distribuidos en 15 niveles, además de diversas amenidades diseñadas para ofrecer confort y exclusividad a sus residentes.

El desarrollo estará ubicado sobre la avenida Playa Gaviotas, a unos pasos del Océano Pacífico, en una de las zonas turísticas más importantes del puerto.

El diseño del edificio destaca por su arquitectura inspirada en formas que evocan el movimiento de las olas, creando una imagen moderna que busca integrarse al entorno costero.

Hernández señaló que el proyecto ofrecerá espacios pensados para combinar funcionalidad y estética, con interiores diseñados para brindar comodidad y elegancia a quienes lo habiten.

Entre las amenidades destacan una alberca estilo infinity con vista al mar, roof garden, sky bar, área de asadores, zona de fogata, mini golf, gimnasio, ludoteca, salas de usos múltiples, área de trabajo y espacios de entretenimiento, entre otras instalaciones.

El proyecto, añadió, cuenta con la insignia de Inversión Segura otorgada por el Ayuntamiento de Mazatlán, lo que certifica que cumple con los permisos y requisitos legales necesarios para brindar confianza a los inversionistas.

Durante la presentación también se habló del primer desarrollo impulsado por la firma, la Torre San Lorenzo, ubicada en el fraccionamiento Palos Prietos, a unos metros del malecón.

Este edificio cuenta con 22 departamentos de una y dos recámaras, distribuidos en cinco niveles, además de estacionamiento y roof garden con vista al mar y a la ciudad.

Este inmueble ya se encuentra totalmente vendido, lo que respalda la confianza de los compradores en el proyecto.

La presentación de Maré Golden Zone Condos se realizó en el roof garden del edificio San Lorenzo, donde se ofreció un coctel para invitados, inversionistas y representantes del sector inmobiliario.

  • $!Lourdes Guerrero, Gaddiel Hernández, Thomas Amador, Teresa Lizárraga y Sadot Hernández.
    Lourdes Guerrero, Gaddiel Hernández, Thomas Amador, Teresa Lizárraga y Sadot Hernández. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Eloy Colirio, Gaddiel Hernández y Álex Ruiz.
    Eloy Colirio, Gaddiel Hernández y Álex Ruiz. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Ángel Lizárraga, Kenia Lizárraga, Gaddiel Hernández, Elva Aguilar y Margarita Tarabay.
    José Ángel Lizárraga, Kenia Lizárraga, Gaddiel Hernández, Elva Aguilar y Margarita Tarabay. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lourdes Santillán y Lourdes Guerrero.
    Lourdes Santillán y Lourdes Guerrero. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ernesto Quiñones, Galia Gurrola y Fabiola Ulloa.
    Ernesto Quiñones, Galia Gurrola y Fabiola Ulloa. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Cindy Flores y Verónica Romero.
    Cindy Flores y Verónica Romero. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Luis Mancinas Díaz, Naomí Ramos, Marcos Zamudio y Sadot Hernández.
    José Luis Mancinas Díaz, Naomí Ramos, Marcos Zamudio y Sadot Hernández. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alberto Carrillo y Sadot Hernández.
    Alberto Carrillo y Sadot Hernández. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Gaddiel Hernández presentó el nuevo desarrollo inmobiliario Maré Golden Zone Condos, una torre residencial que se construirá en plena Zona Dorada de Mazatlán.
    Gaddiel Hernández presentó el nuevo desarrollo inmobiliario Maré Golden Zone Condos, una torre residencial que se construirá en plena Zona Dorada de Mazatlán. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto la Torre San Lorenzo, ubicada en el fraccionamiento Palos Prietos.
    Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto la Torre San Lorenzo, ubicada en el fraccionamiento Palos Prietos. ( Fotos. Noroeste/Adán Valdovines)
