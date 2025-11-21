Presentan oficialmente ‘Espejo de ellas, reflejos del yo’ en el Museo La Casa del Marino

El Museo La Casa del Marino fue sede de la presentación oficial del libro “Espejo de ellas, reflejos del yo”, obra escrita por Julieta Montero, Silvia Michel y Marcela González de Rico.

En un ambiente íntimo y lleno de sensibilidad literaria, las autoras compartieron con el público los motivos, experiencias y procesos creativos que dieron forma a esta publicación, centrada en la reflexión personal y las historias que conectan la identidad femenina con diversas vivencias contemporáneas.

Durante la presentación, las escritoras dialogaron sobre la importancia de visibilizar perspectivas diversas de la mujer, así como de construir narrativas que inviten al lector a mirarse a sí mismo a través de otras voces.

Al finalizar el evento, se ofreció un coctel que permitió a los presentes convivir con las autoras, intercambiar impresiones y profundizar en el significado de la obra.

Entre brindis y felicitaciones, la velada se convirtió en un espacio de encuentro cultural que celebró la literatura y la creación colectiva.