Presentan oficialmente ‘Espejo de ellas, reflejos del yo’ en el Museo La Casa del Marino

El libro, autoría de Julieta Montero, Silvia Michel y Marcela González, fue presentado en un evento especial realizado en el Museo La Casa del Marino, donde asistentes, autoras e invitados compartieron un coctel al cierre de la velada.
Marisela González |
21/11/2025 16:30
El Museo La Casa del Marino fue sede de la presentación oficial del libro “Espejo de ellas, reflejos del yo”, obra escrita por Julieta Montero, Silvia Michel y Marcela González de Rico.

En un ambiente íntimo y lleno de sensibilidad literaria, las autoras compartieron con el público los motivos, experiencias y procesos creativos que dieron forma a esta publicación, centrada en la reflexión personal y las historias que conectan la identidad femenina con diversas vivencias contemporáneas.

Durante la presentación, las escritoras dialogaron sobre la importancia de visibilizar perspectivas diversas de la mujer, así como de construir narrativas que inviten al lector a mirarse a sí mismo a través de otras voces.

Al finalizar el evento, se ofreció un coctel que permitió a los presentes convivir con las autoras, intercambiar impresiones y profundizar en el significado de la obra.

Entre brindis y felicitaciones, la velada se convirtió en un espacio de encuentro cultural que celebró la literatura y la creación colectiva.

  • $!Juan José Rodríguez y Julieta Montero.
    Juan José Rodríguez y Julieta Montero. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Margarita Montero, Julieta Montero, Elitt Cañedo, con los niños Emilio, Sofía y Sara Cañedo.
    Margarita Montero, Julieta Montero, Elitt Cañedo, con los niños Emilio, Sofía y Sara Cañedo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elva García, Ana Rose, Marcela González de Rico, Julieta Montero y Silvia Michel.
    Elva García, Ana Rose, Marcela González de Rico, Julieta Montero y Silvia Michel. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Verónica Rico entre sus hijas, Catalina y Julia Loaiza.
    Verónica Rico entre sus hijas, Catalina y Julia Loaiza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Filiberto Cañedo, Hector Guardado, Julieta Montero y Delia León.
    Filiberto Cañedo, Hector Guardado, Julieta Montero y Delia León. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Silvia Michel Acosta, Julieta Montero y Marcela González de Rico.
    Silvia Michel Acosta, Julieta Montero y Marcela González de Rico. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Javier González Guerra y Marcela González de Rico.
    Javier González Guerra y Marcela González de Rico. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Laura de Solis, Margarita da Diaz, Marcela González de Rico, Consuelo Lizárraga y Yolanda Urquijo.
    Laura de Solis, Margarita da Diaz, Marcela González de Rico, Consuelo Lizárraga y Yolanda Urquijo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Marcos Ariel Zamudio y Naomí Ramos.
    Marcos Ariel Zamudio y Naomí Ramos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El Museo Casa El Marino lució lleno.
    El Museo Casa El Marino lució lleno. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las escritoras muestran su libro de poesia.
    Las escritoras muestran su libro de poesia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Esta es la portada del libro “Espejo de ellas, reflejos del yo”, obra escrita por Julieta Montero, Silvia Michel y Marcela González.
    Esta es la portada del libro “Espejo de ellas, reflejos del yo”, obra escrita por Julieta Montero, Silvia Michel y Marcela González. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
