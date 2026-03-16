Gente
|
Ponencia

Promueve Anspac Mazatlán el servicio como estilo de vida

Tere Gallo de Gil imparte la charla ‘Hacer del servicio social un estilo de vida’, en el cuarto Mini Seminario donde comparte reflexiones sobre voluntariado y los valores
Marisela González |
16/03/2026 14:33
16/03/2026 14:33

Con el propósito de promover el compromiso social y el fortalecimiento de los valores, ANSPAC Mazatlán realizó su cuarto mini seminario del ciclo, con la participación de la maestra en Educación Tere Gallo de Gil, quien impartió la conferencia “Hacer del servicio un estilo de vida”.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Andes, donde la jornada inició con la consagración a la Virgen.

Posteriormente se presentó a la conferencista, reconocida por su labor en proyectos comunitarios y su participación en organismos como Club Rotario, Cruz Roja Mexicana y DIF Mazatlán.

Durante su charla explicó que la labor social busca promover el bienestar y el desarrollo de las personas, impulsando la justicia y apoyando a comunidades vulnerables mediante orientación y soluciones.

También destacó que el trabajo social procura que las necesidades básicas estén cubiertas y brinda apoyo emocional a quienes enfrentan dificultades.

La ponente definió el voluntariado como una acción sin fines de lucro orientada al bien común, y subrayó la importancia de fomentar valores como la bondad, compromiso, respeto, generosidad, solidaridad y responsabilidad, entre otros, para fortalecer la convivencia en la familia y la comunidad.

Al finalizar, la presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, entregó un reconocimiento a la expositora en agradecimiento por su participación.

  • $!Tere Gallo de Gil impartió la conferencia “Hacer del servicio un estilo de vida” durante el cuarto mini seminario organizado por ANSPAC Mazatlán.
    Tere Gallo de Gil impartió la conferencia “Hacer del servicio un estilo de vida” durante el cuarto mini seminario organizado por ANSPAC Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucy Calleros de Soto y Cuquita Ruiz.
    Lucy Calleros de Soto y Cuquita Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las asistentes al mini seminario participaron en dinámicas realizadas durante la charla.
    Las asistentes al mini seminario participaron en dinámicas realizadas durante la charla. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lupita Salazar dirigió el cuarto mini seminario impartido en el Colegio Andes
    Lupita Salazar dirigió el cuarto mini seminario impartido en el Colegio Andes ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rebeca Mejía de Rojas y Ana Luisa Lizárraga.
    Rebeca Mejía de Rojas y Ana Luisa Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Vicky Torres de Aguilar, Liz Benítez, Lupita Salazar y Vivian Troncoso.
    Vicky Torres de Aguilar, Liz Benítez, Lupita Salazar y Vivian Troncoso. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La expositora Tere Gallo de Gil entre integrantes del Comité de ANSPAC Mazatlán encabezado por su presidenta Coco Urrea de Valadés.
    La expositora Tere Gallo de Gil entre integrantes del Comité de ANSPAC Mazatlán encabezado por su presidenta Coco Urrea de Valadés. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Tere Gallo de Gil y Zoveida Félix.
    Tere Gallo de Gil y Zoveida Félix. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
  • $!Ludivina Camacho y Bety Mellado.
    Ludivina Camacho y Bety Mellado. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
  • $!Mariana Gamboa, Lucero Lara, Elvira Castro y Melly Sánchez.
    Mariana Gamboa, Lucero Lara, Elvira Castro y Melly Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
  • $!Xóchitl Cazarez, Lupita Huerta y Lupita Salazar.
    Xóchitl Cazarez, Lupita Huerta y Lupita Salazar. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
  • $!Ana Luisa Lizárraga, Leticia Sánchez y Leonor Lizárraga.
    Ana Luisa Lizárraga, Leticia Sánchez y Leonor Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
#Anspac Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube