Promueve Anspac Mazatlán el servicio como estilo de vida

Con el propósito de promover el compromiso social y el fortalecimiento de los valores, ANSPAC Mazatlán realizó su cuarto mini seminario del ciclo, con la participación de la maestra en Educación Tere Gallo de Gil, quien impartió la conferencia “Hacer del servicio un estilo de vida”.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Andes, donde la jornada inició con la consagración a la Virgen.

Posteriormente se presentó a la conferencista, reconocida por su labor en proyectos comunitarios y su participación en organismos como Club Rotario, Cruz Roja Mexicana y DIF Mazatlán.

Durante su charla explicó que la labor social busca promover el bienestar y el desarrollo de las personas, impulsando la justicia y apoyando a comunidades vulnerables mediante orientación y soluciones.

También destacó que el trabajo social procura que las necesidades básicas estén cubiertas y brinda apoyo emocional a quienes enfrentan dificultades.

La ponente definió el voluntariado como una acción sin fines de lucro orientada al bien común, y subrayó la importancia de fomentar valores como la bondad, compromiso, respeto, generosidad, solidaridad y responsabilidad, entre otros, para fortalecer la convivencia en la familia y la comunidad.

Al finalizar, la presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, entregó un reconocimiento a la expositora en agradecimiento por su participación.