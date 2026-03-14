Promueven el bienestar emocional y la sororidad en encuentro por el Día de la Mujer

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Noroeste Mazatlán y Club Cardones llevaron a cabo la conferencia “El amor propio como principio del autocuidado”, un encuentro dedicado a promover la reflexión, el bienestar emocional y el crecimiento personal.

La actividad se realizó en las instalaciones de Club Cardones, en El Cielo Parque Residencial, donde las asistentes participaron en una tarde enfocada en fortalecer la conexión interior y el cuidado integral.

La conferencia estuvo a cargo de Mónica Vellatti, conferencista y promotora del desarrollo humano, quien compartió herramientas y reflexiones sobre la importancia del amor propio como base para el equilibrio emocional y el bienestar en la vida cotidiana.

Durante su charla, Vellatti invitó a las participantes a mirar hacia su interior y reconocer la importancia de escucharse, confiar en su intuición y atender su mundo emocional.

“Hay que ver hacia dentro de nosotras, nuestra propia vida; no olvidar vernos, escucharnos y confiar en nuestra intuición y sabiduría”, expresó.

A lo largo de la conferencia, la ponente desarrolló una dinámica basada en seis “abrazos” simbólicos, que representan distintos pasos para fortalecer el amor propio y el autocuidado.

El primero, explicó, es mirar hacia adentro, un ejercicio para reconocer quiénes somos y dejar de buscar únicamente la validación externa.

El segundo abrazo se centra en el autocuidado, entendido como el compromiso personal de tratarse con amor y protegerse incluso de los propios juicios, comparaciones o autoexigencias.

El tercer abrazo es la reconciliación, momento en el que cada persona puede perdonarse, asumir la responsabilidad de sus decisiones y atender sus propias necesidades sin culpa.

“El cuidar de mí es una tarea que me pertenece, es intransferible y también un privilegio que me honra”, señaló.

Posteriormente habló del abrazo de confiar y fluir, que invita a abrirse al ciclo del amor, entendido como la capacidad de dar, recibir, pedir, exigir y agradecer en las relaciones humanas.

El quinto abrazo fue el de la gratitud, que consiste en recibir el presente como un regalo y vivir con una mirada de asombro y plenitud.

Finalmente, Vellatti abordó el abrazo de la sororidad, resaltando la importancia de la solidaridad, empatía y apoyo entre mujeres.

Relajación

Como parte de la experiencia, Melva Malcampo dirigió una meditación guiada que permitió a las asistentes vivir un momento de relajación y conexión interior, poniendo en práctica algunos de los conceptos compartidos durante la charla.

Al finalizar la jornada, las asistentes disfrutaron de un coctel de convivencia, con el que cerró esta actividad que buscó fomentar el crecimiento personal, la reflexión y la importancia del cuidado emocional entre las mujeres.