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Promueven el bienestar emocional y la sororidad en encuentro por el Día de la Mujer

Durante la conferencia ‘El amor propio como principio del autocuidado’, organizada por Noroeste Mazatlán y Club Cardones, la conferencista Mónica Vellatti compartió reflexiones y dinámicas sobre autoestima, mientras que Melva Malcampo condujo una meditación guiada para las asistentes.
Marisela González |
14/03/2026 14:25
14/03/2026 14:25

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Noroeste Mazatlán y Club Cardones llevaron a cabo la conferencia “El amor propio como principio del autocuidado”, un encuentro dedicado a promover la reflexión, el bienestar emocional y el crecimiento personal.

La actividad se realizó en las instalaciones de Club Cardones, en El Cielo Parque Residencial, donde las asistentes participaron en una tarde enfocada en fortalecer la conexión interior y el cuidado integral.

La conferencia estuvo a cargo de Mónica Vellatti, conferencista y promotora del desarrollo humano, quien compartió herramientas y reflexiones sobre la importancia del amor propio como base para el equilibrio emocional y el bienestar en la vida cotidiana.

Durante su charla, Vellatti invitó a las participantes a mirar hacia su interior y reconocer la importancia de escucharse, confiar en su intuición y atender su mundo emocional.

“Hay que ver hacia dentro de nosotras, nuestra propia vida; no olvidar vernos, escucharnos y confiar en nuestra intuición y sabiduría”, expresó.

A lo largo de la conferencia, la ponente desarrolló una dinámica basada en seis “abrazos” simbólicos, que representan distintos pasos para fortalecer el amor propio y el autocuidado.

El primero, explicó, es mirar hacia adentro, un ejercicio para reconocer quiénes somos y dejar de buscar únicamente la validación externa.

El segundo abrazo se centra en el autocuidado, entendido como el compromiso personal de tratarse con amor y protegerse incluso de los propios juicios, comparaciones o autoexigencias.

El tercer abrazo es la reconciliación, momento en el que cada persona puede perdonarse, asumir la responsabilidad de sus decisiones y atender sus propias necesidades sin culpa.

“El cuidar de mí es una tarea que me pertenece, es intransferible y también un privilegio que me honra”, señaló.

Posteriormente habló del abrazo de confiar y fluir, que invita a abrirse al ciclo del amor, entendido como la capacidad de dar, recibir, pedir, exigir y agradecer en las relaciones humanas.

El quinto abrazo fue el de la gratitud, que consiste en recibir el presente como un regalo y vivir con una mirada de asombro y plenitud.

Finalmente, Vellatti abordó el abrazo de la sororidad, resaltando la importancia de la solidaridad, empatía y apoyo entre mujeres.

Relajación

Como parte de la experiencia, Melva Malcampo dirigió una meditación guiada que permitió a las asistentes vivir un momento de relajación y conexión interior, poniendo en práctica algunos de los conceptos compartidos durante la charla.

Al finalizar la jornada, las asistentes disfrutaron de un coctel de convivencia, con el que cerró esta actividad que buscó fomentar el crecimiento personal, la reflexión y la importancia del cuidado emocional entre las mujeres.

  • $!Mónica Vellatti compartió reflexiones sobre el amor propio como base del autocuidado durante la conferencia organizada por Noroeste Mazatlán y Club Cardones.
    Mónica Vellatti compartió reflexiones sobre el amor propio como base del autocuidado durante la conferencia organizada por Noroeste Mazatlán y Club Cardones. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresó la bienvenida a las asistentes.
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresó la bienvenida a las asistentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mónica Vellatti recibió flores y reconocimiento de manos de Alejandra Contreras de Domínguez, Elizabeth Peraza, Vanessa Rodríguez y Gabriela Domínguez.
    Mónica Vellatti recibió flores y reconocimiento de manos de Alejandra Contreras de Domínguez, Elizabeth Peraza, Vanessa Rodríguez y Gabriela Domínguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Andrea Madero, Gabriela Domínguez, Gabriela Osuna y Angélica Martín de Madero.
    Andrea Madero, Gabriela Domínguez, Gabriela Osuna y Angélica Martín de Madero. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandra Contreras, Viviana González y Coyo Alduenda.
    Alejandra Contreras, Viviana González y Coyo Alduenda. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandra y Mónica Vellatti.
    Alejandra y Mónica Vellatti. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Tere Castelló, Jéssica González de Patrón, Karina Pelayo y Ana María de Romero.
    Tere Castelló, Jéssica González de Patrón, Karina Pelayo y Ana María de Romero. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana Elvira Reyes y Chantal Loya.
    Ana Elvira Reyes y Chantal Loya. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Amanda Aragón, Adriana Marrujo y Elva Aguirre.
    Amanda Aragón, Adriana Marrujo y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Wendy Hardouin durante la meditación guiada.
    Wendy Hardouin durante la meditación guiada. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Durante el encuentro, las participantes vivieron un momento de introspección con una meditación guiada por Melva Malcampo.
    Durante el encuentro, las participantes vivieron un momento de introspección con una meditación guiada por Melva Malcampo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las asistentes disfrutaron de una agradable tarde de reflexión, bienestar y convivencia.
    Las asistentes disfrutaron de una agradable tarde de reflexión, bienestar y convivencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sofía Herrera, Ofelia Navarro de Rodríguez, Cristina Peña, Lety de Testas y Dora Alicia Sánchez.
    Sofía Herrera, Ofelia Navarro de Rodríguez, Cristina Peña, Lety de Testas y Dora Alicia Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Melva Malcampo dirigió una meditación enfocada en fortalecer el bienestar emocional y la conciencia plena.
    Melva Malcampo dirigió una meditación enfocada en fortalecer el bienestar emocional y la conciencia plena. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Claudia Vizcarra, Graciela Ortiz y Ximena Sepulveda.
    Claudia Vizcarra, Graciela Ortiz y Ximena Sepulveda. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Claudia Herrera de Damy y Claudia Damy.
    Claudia Herrera de Damy y Claudia Damy. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Laura Delia Ramírez López y Cristina Ramírez.
    Laura Delia Ramírez López y Cristina Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lupita Castillo y Alma Pérez.
    Lupita Castillo y Alma Pérez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Peraza, Vanessa y Lorena Rodríguez, y Stefania Ponzo.
    Elizabeth Peraza, Vanessa y Lorena Rodríguez, y Stefania Ponzo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lida Zúñiga y Rebeca Aguirre.
    Lida Zúñiga y Rebeca Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Érika Castillo, Emilia Mendoza, Claudia Montiel y Josefina Osorio.
    Érika Castillo, Emilia Mendoza, Claudia Montiel y Josefina Osorio. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Laura Valenzuela y Michelle del Valle.
    Laura Valenzuela y Michelle del Valle. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alma de Malcampo, Yolanda Magaña y Francesca Negreros.
    Alma de Malcampo, Yolanda Magaña y Francesca Negreros. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lorena Rodríguez y Abigaíl Esperano.
    Lorena Rodríguez y Abigaíl Esperano. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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