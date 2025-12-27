Protagoniza Alexia García su baby shower en honor a su segundo hijo

Lucius Gabdiel será el nombre del niño que esperan Alexia García y Jorge Ramos, por ello, a sus siete meses de embarazo, la feliz mamá recibió un Baby Shower acompañada de su familia y amigos más cercanos.

El evento fue organizado por María Esther Herrera, Mary Montaño, Itzel Bueno y Beatriz López, quienes cuidaron todos los detalles para que la futura mamá de su segundo hijo se sintiera especial ese día.

La reunión fue en el restaurante del Club Colinas, donde se ofreció un menú de tres tiempos que constó de una sopa de tomate con queso y aceite de albahaca, seguido de una pasta Alfredo con pollo, cremosa salsa de bechamel y queso, para culminar con una rebanada da pastel, todo esto acompañados de distintas bebidas para los asistentes.