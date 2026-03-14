‘Puras morritas artistas’ celebra el talento femenino emergente en Sinaloa

Con una nutrida asistencia y un ambiente de convivencia, se llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva “Puras morritas artistas” en Point Galería, iniciativa impulsada por las colectivas Sirenas Negras, de Mazatlán, y Ruido Femenino, de Culiacán.

La muestra reúne a alrededor de 18 creadoras jóvenes, quienes presentan más de 35 piezas entre ilustraciones, fotografías, esculturas y diversas propuestas plásticas que reflejan su visión sobre la identidad, la sensibilidad y la experiencia de ser mujer artista en Sinaloa.

Durante la apertura, las asistentes recorrieron la exposición, convivieron con las artistas y conocieron las distintas propuestas que integran este proyecto, el cual busca abrir espacios para el talento emergente femenino dentro de la escena artística regional.

Expositoras

Samantha Muñoz, María Sierra-Mohamed, Magda Torres “Gigi”, Victoria León, Dulce García Reyes, Rosalía Campos, Claudia García, Ximena Bernal, Ana Sofía Reyes, Lian Naomi Camacho, Alejandra Arreola, Giselle Arámburo, Angely Morga, Andrea Osterhout, Ari Zantiago, Anael Quintero, Ximena Rubio, Paola Shinagawa y América Soto.