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Exhibición

‘Puras morritas artistas’ celebra el talento femenino emergente en Sinaloa

Colectivas de Mazatlán y Culiacán impulsan el talento femenino emergente con una muestra que reúne a jóvenes creadoras y más de 35 obras.
Marisela González |
14/03/2026 15:02
14/03/2026 15:02

Con una nutrida asistencia y un ambiente de convivencia, se llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva “Puras morritas artistas” en Point Galería, iniciativa impulsada por las colectivas Sirenas Negras, de Mazatlán, y Ruido Femenino, de Culiacán.

La muestra reúne a alrededor de 18 creadoras jóvenes, quienes presentan más de 35 piezas entre ilustraciones, fotografías, esculturas y diversas propuestas plásticas que reflejan su visión sobre la identidad, la sensibilidad y la experiencia de ser mujer artista en Sinaloa.

Durante la apertura, las asistentes recorrieron la exposición, convivieron con las artistas y conocieron las distintas propuestas que integran este proyecto, el cual busca abrir espacios para el talento emergente femenino dentro de la escena artística regional.

Expositoras

Samantha Muñoz, María Sierra-Mohamed, Magda Torres “Gigi”, Victoria León, Dulce García Reyes, Rosalía Campos, Claudia García, Ximena Bernal, Ana Sofía Reyes, Lian Naomi Camacho, Alejandra Arreola, Giselle Arámburo, Angely Morga, Andrea Osterhout, Ari Zantiago, Anael Quintero, Ximena Rubio, Paola Shinagawa y América Soto.

  • $!El comité organizador al momento del corte del listón.
    El comité organizador al momento del corte del listón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea Osterhout, del Colectivo Sirenas Negras, expresó unas palabras previo al corte de listón.
    Andrea Osterhout, del Colectivo Sirenas Negras, expresó unas palabras previo al corte de listón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La exposición “Puras morritas artistas” reúne a jóvenes creadoras de Mazatlán y Culiacán en Point Galería.
    La exposición “Puras morritas artistas” reúne a jóvenes creadoras de Mazatlán y Culiacán en Point Galería. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Victoria León y Thornton Ruiz.
    Victoria León y Thornton Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Dulce Zataráin y Giselle Arámburo.
    Dulce Zataráin y Giselle Arámburo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Magdalena Sepúlveda y Angely Morga Sepúlveda.
    Magdalena Sepúlveda y Angely Morga Sepúlveda. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Magda Torres
    Magda Torres ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Samantha Muñoz
    Samantha Muñoz ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana Sofía Reyes con su mascota.
    Ana Sofía Reyes con su mascota. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ximena Bernal
    Ximena Bernal ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Asistentes recorren la muestra, que incluye más de 35 obras entre ilustración, fotografía y escultura.
    Asistentes recorren la muestra, que incluye más de 35 obras entre ilustración, fotografía y escultura. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las asistentes disfrutaron de un recorrido por la exposición y compartieron un ambiente de sororidad y reflexión.
    Las asistentes disfrutaron de un recorrido por la exposición y compartieron un ambiente de sororidad y reflexión. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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