Víctor García se define como un persona que viene desde abajo y que ahora quiere llegar hasta lo alto del trono: ser el Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán.

En su infancia hubo muchas carencias, pero a base de mucho esfuerzo y gusto por los negocios salió adelante y ayudó a su mamá a tener una vida con más comodidades, ahora es ella quien lo está apoyando en este sueño de ser el soberano de la Máxima Fiesta.

“Desde pequeño siempre he amado el Carnaval, mi familia es carnavalera de corazón, y mi mamá siempre me chiqueaba y me decía ‘¿que quiere mi Rey del Carnaval? , así que este sueño se nos está cumpliendo a ambos”, recordó con nostalgia.