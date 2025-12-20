Realiza Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia su última sesión del año, con motivante charla con Gnozin Navarro

La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia A.C, realizaron su última sesión del año, presentando la charla-conferencia titulada Plan de Crecimiento 2026, impartida por el sicólogo de empresas Gnozin Navarro.

José Luis Jacobo Villalobos, actual presidente de la asociación, compartió que a este evento se invitó a todos los socios, y ser partícipes de esta charla, la cual tiene como objetivo, convivir, motivar para recibir un año lleno de prosperidad y crecimiento para todos en sus empresas y negocios, en donde además, se resaltará la importancia de tener un plan de vida.

“La asociación actualmente está integrada por 75 socios, la cual brinda capacitación constante, impartiéndose temas diversos, por distintos especialistas, así como presentar casos de éxitos de marcas posicionadas, fortaleciéndose así al grupo, motivando a seguir superándonos en lo que hacemos”, detalló Jacobo Villalobos.

Respecto a la charla, Gnozin Navarro detalló que el crecimiento es intencional, que no es lo mismo el cambio, que el crecer, dejando atrás la idea errónea de que en lo que se va envejeciendo, se va creciendo, sin darse cuenta que el crecimiento biológico tiene un tope.

“El paso del tiempo ya no asegura el crecimiento personal, profesional o empresarial, por ello el crecimiento es intencional, planeado, deliberado, y para ello hay que tener un plan de crecimiento, si no lo tienes, lo único que haces es ir viviendo al día, improvisando, por ello la charla va en invitar a que lleven un plan a su vida, y una manera de hacerlo es a través de una agenda de trabajo de 30 días, donde los socios realizan un ejercicio diario que los lleve a una reflexión, es decir, durante los 30 días reciben una guía paso a paso de diseño de crecimiento, lo que dará como resultado un proyecto de vida”, resaltó Gnozin.