Realiza el Club Rotario Culiacán Oriente Cambio de Botones

Con el propósito de seguir cumpliendo los objetivos como agrupación, el Club Rotario Culiacán Oriente presentó a la nueva mesa directiva para el periodo 2025-2026, para ello llevó a cabo el tradicional Cambio de Botones, rindiendo su protesta ante los miembros socios, quienes les dieron la bienvenida.

Durante el evento, el cual recibió a la mayoría de los integrantes de este club, se brindó un merecido reconocimiento al presidente saliente Pedro Hernández Martínez, así como a su equipo de trabajo durante su administración, dando la bienvenida ahora a César Zamora Arellano, quien rindió protesta junto a su mesa directiva.

“Hoy lo más importante que me llevo al dejar la presidencia, es la satisfacción de haber cumplido las metas que nos plantemos durante este año, el cual no fue fácil por las condiciones que estamos viviendo, se hizo todo lo que se pudo, apoyando escuelas, la colonia rotarismo, casas de apoyo, se dio el premio a profesionistas, y hoy me voy contento, porque sé que la dejo en buenas manos, la nueva administración es muy buena, y estoy seguro hará un gran trabajo”, destacó Hernández Martínez.

Ahora como nuevo presidente, Zamora Arellano comentó que para él esta es la segunda ocasión que preside a este club, y representa de nuevo para él un gran honor dirigir, no solo a un gran número de líderes empresariales, sino también a amigos, quienes en conjunto tienen una causa en común, ayudar a los que menos tienen.