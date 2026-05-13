Realiza GANAC una gran fiesta para niños de la institución y sus mamás

GANAC llevó a cabo su tradicional festejo del Día del Niño, reuniendo a más de 70 niños con sus respectivas familias, voluntarios, donadores, así como el equipo de la institución, disfrutaron de un bonito evento, donde la diversión, el baile y los regalos no faltaron.

Durante el festejo con temática de El Chavo del 8, los niños disfrutaron de pastel, funny kids, snacks, pastel, gelatinas, algodones de azúcar y palomitas.

Para los adultos hubo barbacoa, frijoles puercos y sopa fría. Dicha fiesta se celebró en conocido salón de eventos Phuket tres ríos. Además de celebrar a los niños, se festejó a las mamás adelantado por día de las madres, donde también participaron en dinámicas con detalles para ellas.

GANAC I.A.P realiza eventos de recaudación de fondos para apoyar con el medicamento y tratamiento de los niños y jóvenes del área de oncología del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Sin embargo, la parte recreativa en los pacientes juega un papel importante en su recuperación, impactando especialmente en el ánimo.

Cabe resaltar, que este evento realizado, fue completamente donado gracias a patrocinadores y voluntariados comprometidos con la institución de asistencia privada de Sinaloa, a quienes agradecen por sumarse a la cura del cáncer infantil con GANAC.