Realiza Hospital Ángeles la cuarta edición de su ‘Feria de Maternidad’

Con el objetivo de dar a conocer todos los servicios que ofrece Hospital Ángeles Culiacán a todas las futuras mamás, así como informar el gran número de especialistas con los que cuenta, el hospital realizó la cuarta edición de La Feria de Maternidad, reuniendo a importantes expositores y especialistas en un mismo lugar.

Astrid Soto, coordinadora de médicos del hospital, compartió que en esta nueva edición se reunieron a nueve expositores, incluyendo a Hospital Ángeles Culiacán, reuniendo a especialistas como Embriogen Sinaloa, médicos especialistas en Tamiz de Cadera, tiendas de ropa infantil, expertos en seguros de gastos médicos, así como otros servicios en vacunas, salud integral de la mujer, entre otros.

”La exposición va dirigida a futuras mamás, a mujeres que desean ser madres, donde se compartirán charlas por médicos especialistas, enfocadas en todo lo que tenga que ver con la maternidad, con temas como No he podido ser mamá, Ultrasonidos durante el embarazo, entre otras charlas”, detalló.

Soto mostró su emoción por ofrecer a las mujeres de Sinaloa, a las futuras mamás, paquetes accesibles en parto y cesárea para que puedan cumplir su sueño de convertirse en mamás.

Entre los médicos especialistas que dieron las charlas estuvieron César Favela, Patricia Márquez, Rolando del Castillo, Rodolfo Gurrola, Marisela Sánchez, Elia Hernández, Wendy Medina, Ricardo González, entre otros.