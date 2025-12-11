Realiza la Junta de Asistencia Privada su tradicional Rifa de la Filantropía 2025

Finalmente llegó el día, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, realizó su tradicional Rifa de la Filantropía 2025 Somos JAP, logrando la participación de más de 50 mil personas, quienes adquieron su boleto para ser uno de los posibles ganadores de cinco autos, laptops y televisores.

De esta manera, el público que compró sus boletos, contribuye a que las más de 120 instituciones que integran la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, sigan realizando su trabajo de manera efectiva en pro de quien lo necesita.

Roque Mascareño, presidente de la Junta de Asistencia Privada, detalló que esta es una las rifas más esperadas y grandes que se realiza en Sinaloa, logrando vender más de 50 mil 874 boletos, una tarea nada sencilla, pero con la buena fortuna de contar con el apoyo de mucha gente, que así como ellos, desean ayudar.

"Muchas gracias a todos los que ayudaron, y compraron su boleto, mucha suerte para todos, de ante mano ya ganaron todos, porque ayudar genera endorfinas, buena vibra, bienestar, amabilidad. Hoy vamos a sacar muchos más motivos de alegría, compartiendo esta bonita rifa que tanto ayuda no solo a las 120 instituciones, sino a todos aquellos que reciben algún apoyo de las mismas, muchísimas gracias”, destacó Mascareño.

El evento contó con la presencia de Roque Mascareño, presidente de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, Diana Gómez, directora de La Bella 104.9 FM, Jesús Mario López, secretario ejecutivo de la JAP Sinaloa, así como del notario público Enrique Ibarra, Bryan Alexis Alarcón, gerente general de Nissan.

Ganadores de las 5 Laptops

Dulce María Solís Chávez, Vanessa Galindo, Alex Alfonso Terrazas, Frans Morales Medina y Odilia Flores.

Ganadores de las pantallas de televisión de 55”

-Kail Paúl Leyva Payán

-Ángel Uriel Espinoza Castro

-Alejandrina González

-Carlos Gerardo

-Reina Moreno

-Abraham Angulo

-Ricardo Antonio Espinoza

-Margarita Corrales

-Antonio Parra

-Josefina Medina

Ganadores de los Autos

BYD Dolphin Mini EV 2026: Kassandra Angulo Cuén

Versa Sense TM Modelo 2025: Manuel Antonio Acosta Alfaro

Versa Sense TM Modelo 2025: Pascual Menchaca Ochoa

March Sense TM Modelo 2025: Joahan Ailton Santiesteban Flores

Marcha Sense TM Modelo 2025: Thelma Margoth Monzón Ortega