Realiza Noroeste el tradicional brindis de Año Nuevo

Con buenos deseos, esperando un mejor 2026 para todas las familias sinaloenses, directivos y colaboradores de Noroeste realizaron el tradicional brindis para despedir el 2025, y dar paso recibir al nuevo año.

Directivos, reporteros, personal administrativo, reparto, ventas y fotógrafos se dieron cita en Yameto Café, donde desgrano de ricos bocadillos, cerrando el año en un ambiente de gran camaradería.

Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, agradeció la presencia de todos en este especial momento de cierre de año, y dar gracias por todo el trabajo realizado por todos y cada uno desde su trinchera.

”Sabemos que este año fue muy difícil para mucha gente, pero agradecemos que sigamos acá , es un gran mérito, ya que de alguna manera hemos salido bien librados de todo, en lo económico, en lo personal, en lo familiar incluso”, dijo

De igual forma agradeció a todos por toda la chamba de este año. “Logramos muchas cosas pese a todo, somos de los medios en el estado, en la ciudad que hemos ido sorteando relativamente todo lo que ha estado pasando, porque aún no termina, y esto es gracias a la chamba de todos, tanto en Culiacán, como en Mazatlán, recordando que al final lo que hacemos es para que esta situación mejore, a veces funciona, y recordar que tenemos 52 años haciendo esto. Hoy deseo que la pasen de lo mejor con su familia y sus seres queridos”, resaltó López Ortiz.