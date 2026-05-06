Realizan alumnos de Tecmilenio la firma de sus títulos universitarios

Llenos de felicidad por culminar una etapa importante en sus vidas, alumnos del Tecmilenio acudieron a la ceremonia oficial de la firma de sus títulos profesionales, cerrando así cuatro años de estudios profesionales.

Martín Juárez, director de profesional, detalló que a esta firma de títulos acudieron los alumnos que estudiaron las carreras de Comercio Internacional, Ingeniería Industrial y Desarrollo de Software, culminando así su etapa profesional, considerándose esta ceremonia uno de los eventos más importantes para ellos.

”Este evento representa el preámbulo antes de la graduación, por lo que estamos muy emocionados por vivir este momento con ellos y con sus padres, viendo como realizan la firma de su título, sumando en total 175 alumnos, junto a ellos estamos compartiendo esta emoción ”, expresó Juárez.

Tras la firma de los documentos, los alumnos fueron reunidos en la explanada de la institución, donde se realizó la fotografía oficial de todos los egresados.