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Gente | Encuentro con causa

Realizan la primera edición de la Copa de Futbol GSG Kids

El torneo reunió a 300 jugadores en un evento con causa, los fondos obtenidos serán para apoyar a niñas y niños con cáncer mediante la fundación Ganac IAP