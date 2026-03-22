Realizan la primera edición de la Copa de Futbol GSG Kids

Con la participación de 24 equipos, se llevó a cabo la primera edición de la Copa GSG Kids, la cual tuvo como temática la Copa del Mundo y además de tener la meta de recaudar fondos para la fundación Ganac IAP, asociación benéfica dedicada a apoyar a niñas, niños y jóvenes afectados por el cáncer.
Tras el éxito de siete ediciones de la Copa GSG, se realizó la primera justa dedicada a los jugadores más pequeños. Más de 300 participantes representaron a las selecciones que estarán en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, en un encuentro que tuvo como sede las canchas del Instituto Chapultepec, en La Primavera.
Yolanda Gastélum Torres y Juan Paulo Silva, padres del joven Gerardo Silva Gastélum, motor e inspiración de estos eventos deportivos con causa, encabezaron la ceremonia inaugural.
También estuvo presente Claudia Blanco Montaño, representante de Ganac, acompañada por los niños Nicolás y Germán Blanco, nietos de la fundadora Claudia Montaño de Blanco.
“Nos motivó nuestro hijo Gerardo, quien desde niño comenzó a practicar el futbol. Era muy buen futbolista; estuvo en el Instituto Chapultepec, en Dorados de Sinaloa y Pachuca. También porque muchos papás nos pedían una Copa GSG para sus hijos de primaria, ya que la copa de noviembre es para secundaria y preparatoria”, explicó Juan Paulo.