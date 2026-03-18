Realizarán la primera Copa GSG Kids de Futbol con causa, en Culiacán

Con el objetivo de mantener viva la memoria del joven Gerardo Silva Gastélum, a partir de este viernes 20 y al domingo 22 de marzo se llevará a cabo la Primera Copa GSG Kids de Futbol.

Este evento es organizado por la familia de Gerardo, sus papás Yolanda Gastélum Torres y Juan Paulo Silva Peñúñuri, junto con los alumnos de tercero de preparatoria del Instituto Chapultepec, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la misión del Grupo de Amigos de Niños Afectados de Cáncer IAP (GANAC).

Durante la competencia deportiva participarán más de 25 equipos y 300 jugadores, y se desarrollará en los campos de futbol del Instituto Chapultepec en La Primavera; habrá diversas categorías en la rama femenil y varonil.

Inauguración de la Copa GSG Kids

La inauguración está programada para este viernes 20 de marzo, a las 18:50 horas, en los campos de futbol del Instituto Chapultepec en La Primavera, en Culiacán.