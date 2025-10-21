Recibe doctorado Honoris Causa Carlos Javier Arcadia por 40 años de trayectoria en la danza

La trayectoria, pasión y disciplina del maestro Carlos Javier Arcadia Ruiz, director del Ballet Folklórico del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, fueron reconocidas con el grado de Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral Nobel de las Bellas Artes.

El emotivo acto de investidura se llevó a cabo en el patio central del Museo de Arte de Mazatlán. El reconocimiento destaca las contribuciones excepcionales y el mérito invaluable de Arcadia a las Bellas Artes, con más de cuatro décadas dedicadas a la danza folklórica.

Un logro nacional e internacional

El evento fue presidido por el Excmo. Dr. Jorge Nobel, presidente del Claustro Doctoral Nobel de las Bellas Artes, y contó con la presencia de distinguidos representantes de la cultura y la academia a nivel nacional y asistió el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, en representación de la presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

El maestro Arcadia subió al estrado vestido con el traje reglamentario para la ocasión, en color negro, toga, birrete y muceta en color rojo y negro, un atuendo que simboliza la alta distinción académica. Mientras recibía el doctorado, el patio central se inundó de gritos de “¡bravo!” por parte del público que se dio cita para celebrar al reconocido artista.

Acompañado por su familia, amigos, alumnos y personas que han marcado su carrera, el director del Ballet Folklórico de Cultura Mazatlán se mostró profundamente emocionado.

Minutos después de ser investido con el máximo honor académico, el recién nombrado Dr. Arcadia expresó su gratitud:

“La vida me ha brindado una oportunidad invaluable, y hoy he vivido un momento muy especial que atesoraré en mis recuerdos para siempre, al ser reconocido como Doctor Honoris Causa. Agradezco al Claustro Nobel de las Bellas Artes y a la Universidad de Artes y Oficios de México por esta distinción. A Dios, a mi familia y amigos por su amor y apoyo... mil gracias por todas sus palabras y cariño.”

El Acto de Investidura se llevó a cabo este sábado 18 de octubre, un día después del Coloquio (nacional) que el Claustro Nobel realizó como parte de su Programa de Actividades en el Museo de Arte de Mazatlán.