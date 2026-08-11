Recibe Emilio Loubet el sacramento del bautismo

Un día especial vivió la familia Loubet Lerma con motivo del bautizo de Emilio, quien recibió el sacramento en una emotiva ceremonia religiosa.

El pequeño estuvo acompañado por sus papás, Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin, quienes compartieron con familiares y amigos la alegría de esta celebración.

Como padrinos de Emilio participaron Rubén Darío Lerma Zataráin y María Teresa Rubio Espino, quienes asumieron el compromiso de acompañarlo en su formación espiritual.

La misa fue oficiada por el Padre José Concepción Hernández en la Parroquia La Guadalupana, donde familiares y seres queridos fueron testigos de este significativo momento.

Después de la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron al Restaurante Panamá, sucursal Cabo Carena, donde continuaron la celebración con una convivencia familiar en honor al pequeño Emilio.