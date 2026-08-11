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Acto de fe

Recibe Emilio Loubet el sacramento del bautismo

Rodeado del cariño de sus papás, padrinos y seres queridos, el pequeño recibió las aguas bautismales en la Parroquia La Guadalupana
Marisela González |
11/08/2026 13:13
11/08/2026 13:13

Un día especial vivió la familia Loubet Lerma con motivo del bautizo de Emilio, quien recibió el sacramento en una emotiva ceremonia religiosa.

El pequeño estuvo acompañado por sus papás, Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin, quienes compartieron con familiares y amigos la alegría de esta celebración.

Como padrinos de Emilio participaron Rubén Darío Lerma Zataráin y María Teresa Rubio Espino, quienes asumieron el compromiso de acompañarlo en su formación espiritual.

La misa fue oficiada por el Padre José Concepción Hernández en la Parroquia La Guadalupana, donde familiares y seres queridos fueron testigos de este significativo momento.

Después de la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron al Restaurante Panamá, sucursal Cabo Carena, donde continuaron la celebración con una convivencia familiar en honor al pequeño Emilio.

  • $!Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin junto a sus hijos Sebastián, Regina y el pequeño Emilio.
    Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin junto a sus hijos Sebastián, Regina y el pequeño Emilio. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Emilio Loubet Lerma recibió las aguas bautismales en la Parroquia La Guadalupana.
    Emilio Loubet Lerma recibió las aguas bautismales en la Parroquia La Guadalupana. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El pequeño junto a sus padrinos, María Teresa Rubio Espino y Rubén Dario Lerma Zataráin.
    El pequeño junto a sus padrinos, María Teresa Rubio Espino y Rubén Dario Lerma Zataráin. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Silvia Velarde Ontiveros entre sus nietos, Ernesto de Jesús Loubet Rubio, Sebastián Loubet Velarde, Cristina Toledo Loubet y los pequeños, Regina y Emilio Loubet Lerma.
    Silvia Velarde Ontiveros entre sus nietos, Ernesto de Jesús Loubet Rubio, Sebastián Loubet Velarde, Cristina Toledo Loubet y los pequeños, Regina y Emilio Loubet Lerma. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El pequeño entre sus padres, Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin; su abuelito, Darío Lerma Pimentel; su tío Rubén Darío Lerma Zataráin y su hermana Regina.
    El pequeño entre sus padres, Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin; su abuelito, Darío Lerma Pimentel; su tío Rubén Darío Lerma Zataráin y su hermana Regina. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Emilio entre sus padres Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin y sus padrinos, María Teresa Rubio Espino y Rubén Dario Lerma Zataráin.
    Emilio entre sus padres Emilio Loubet Velarde y Lupita Lerma Zataráin y sus padrinos, María Teresa Rubio Espino y Rubén Dario Lerma Zataráin. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El Padre José Concepción Hernández ofició la ceremonia religiosa.
    El Padre José Concepción Hernández ofició la ceremonia religiosa. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Emilio Loubet Lerma feliz con su pastel.
    Emilio Loubet Lerma feliz con su pastel. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los padres y padrinos muy atentos al mensaje que les expresó el sacerdote.
    Los padres y padrinos muy atentos al mensaje que les expresó el sacerdote. ( Fotos: Cortesía)
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