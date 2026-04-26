Recibe Ganac donativo de lo recaudado en la Copa GSG Kids

Los organizadores de la Copa GSG Kids entregaron a Ganac, un donativo económico con lo recaudado en la edición de este evento con causa, celebrado los días 20, 21 y 22 de marzo del presente año, para honrar la memoria del joven Gerardo Silva Gastélum.

El evento de entrega se realizó en las instalaciones del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en el área de oncología, donde Patricia Cortés de Trejo, vicepresidenta de Ganac; Asminda Zazueta, directora operativa de Ganac y la doctora Obdilia Gutiérrez, Oncóloga Pediatra, Jefa de Servicio de Oncología del Hospital Pediátrico de Sinaloa, fueron las encargadas de recibir el donativo.

Durante la ceremonia de entrega, los organizadores de la Copa de futbol fueron testigos de la culminación del tratamiento oncológico del joven Dylan, de 15 años y del bebé Mateo de 9 meses de edad, quien también dio por finalizado su tratamiento y tuvo su caravana de festejo en el exterior del Hospital Pediátrico.

Copa GSG Kids es un evento con causa y se realiza en memoria de Gerardo Silva Gastélum y participan como organizadores Yolanda Gastélum Torres y Juan Paulo Silva Peñúñuri (papás de Gerardo Silva Gastélum), así como alumnos de tercer grado de preparatoria del Colegio e Instituto Chapultepec sede La Primavera.