Recibe homenaje Julieta Montero en el Encuentro de Escritoras Sinaloenses

Con un cálido homenaje a Julieta Montero, en el Museo de Arte de Mazatlán se inauguró el Quinto Encuentro de Escritoras Sinaloenses, evento que reunió a autoras de distintas generaciones y público amante de la literatura.

Durante la ceremonia se reconoció la trayectoria de Montero, quien este año cumple 50 años dentro del mundo de la literatura, esto a través de lecturas y breves intervenciones, que destacan su aportación a las letras del estado.

Durante el acto de apertura, la poeta y maestra Silvia Michel, parte del comité organizador del encuentro, compartió un mensaje en el que resaltó la importancia del esfuerzo colectivo por hacer este encuentro posible, destacando la emoción de ver reunidas a tantas mujeres comprometidas por la creación literaria.

Señaló que el encuentro es una oportunidad para estrechar lazos, reconocer trayectorias y fortalecer la presencia femenina dentro del panorama cultural sinaloense.

Apertura

La maestra de artes plásticas, Marysol Galván, quien colaboró en conjunto con el Museo de Arte, inauguró una exposición de pinturas en la Galería Antonio López Sáenz, que acompañará las actividades del encuentro.

La muestra refleja el espíritu de creatividad, sororidad y la palabra escrita que caracteriza el evento.