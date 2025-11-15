Gente
Literatura

Recibe homenaje Julieta Montero en el Encuentro de Escritoras Sinaloenses

El Museo de Arte de Mazatlán abrió sus puertas a la quinta edición del encuentro, marcado por un emotivo reconocimiento a la poeta mazatleca
Marisela González |
15/11/2025 12:42
Con un cálido homenaje a Julieta Montero, en el Museo de Arte de Mazatlán se inauguró el Quinto Encuentro de Escritoras Sinaloenses, evento que reunió a autoras de distintas generaciones y público amante de la literatura.

Durante la ceremonia se reconoció la trayectoria de Montero, quien este año cumple 50 años dentro del mundo de la literatura, esto a través de lecturas y breves intervenciones, que destacan su aportación a las letras del estado.

Durante el acto de apertura, la poeta y maestra Silvia Michel, parte del comité organizador del encuentro, compartió un mensaje en el que resaltó la importancia del esfuerzo colectivo por hacer este encuentro posible, destacando la emoción de ver reunidas a tantas mujeres comprometidas por la creación literaria.

Señaló que el encuentro es una oportunidad para estrechar lazos, reconocer trayectorias y fortalecer la presencia femenina dentro del panorama cultural sinaloense.

Apertura

La maestra de artes plásticas, Marysol Galván, quien colaboró en conjunto con el Museo de Arte, inauguró una exposición de pinturas en la Galería Antonio López Sáenz, que acompañará las actividades del encuentro.

La muestra refleja el espíritu de creatividad, sororidad y la palabra escrita que caracteriza el evento.

    Silvia Michel expresó unas palabras de bienvenida a las presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Julieta Montero recibió homenaje en el Encuentro de Escritoras Sinaloenses. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Raquel Cota. Sentadas, Julia Rocha, Julieta Montero, Marcela González y Silvia Michel. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Elena Méndez, Aymara Arcoiris, Danna Laila, Gabriela Ortega y Martha Parra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Martha Parra ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Ana Chig, Aura Patrón y Laura Arias. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Marissa Olivera y Marlene Inzunza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Maru Enciso, Julia Rocha, Martha Parra y Raquel Cota. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Dianne Saphiere y Lucia Zapien. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Jox Castelo y Ernestina Yépiz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Lupita Cárdenas y Rebeca Contreras. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Julia Rocha muestra la playera del evento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    Muy entusiasmadas estuvieron las asistentes en la inauguración. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    En el evento participan escritoras de varios estados del país. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Escritoras Sinaloenses
