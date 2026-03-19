Recibe Manuel Roberto el sagrado Sacramento del Bautismo

Rodeado del cariño de su familia, el pequeño Manuel Roberto Serrano Peña disfrutó de una cálida celebración con motivo de su bautizo organizada con esmero por sus orgullosos padres, Manuel Serrano y María Beatriz Alegría Peña.

El bautizo se realizó en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita), a donde los familiares e invitados se dieron cita, así como los padrinos del pequeño Manuel Roberto, Yolanda Olvera y César García, Jaciel sauceda y Yukiel Contreras y Daniela Rojas y Alejo Bátiz.

El festejo se distinguió por un ambiente familiar y lleno de alegría, donde los invitados compartieron momentos especiales, felicitaciones y buenos deseos para el pequeño.

La decoración, los detalles y la convivencia con el tema de Caballos de Carrusel, crearon el escenario perfecto para una tarde memorable. Durante la reunión, los asistentes disfrutaron de una agradable convivencia, en la que no faltaron las sonrisas, las fotografías del recuerdo y las muestras de afecto hacia el pequeño Manuel Roberto, quien fue el centro de atención durante toda la celebración.

Durante el festejo, los invitados disfrutaron de barbacoa, frijoles puercos, sopa verde, tostiesquites, papas locas, fresas con crema, cevichurros, chips locas, piñas coladas, palomas, cantaritos, michelada, limonadas, refrescos y más.