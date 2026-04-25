Reciben abogados capacitación en Procedimientos Civiles y Familiares rumbo al 2027

El Supremo Tribunal de Justicia, el Colegio de Abogados Eustaquio Buelna y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa realizaron un curso especializado para preparar a la comunidad jurídica ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2027.

El evento reunió a 55 participantes de los cuales 32 pertenecen a la comunidad académica y docente de la Escuela Libre de Derecho, buscando preparar a los profesionales del derecho para la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento, prevista para el 1 de abril de 2027.

Rodolfo Campoy de la Vega, Rector de la Escuela Libre de Derecho, destacó que este código, publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, representa un rediseño procesal que prioriza principios como la oralidad, la igualdad procesal, la celeridad y la digitalización.

“Esta gran oportunidad que nos dan en la escuela libre de derecho de Sinaloa para sumar esfuerzos en un tema tan trascendental, como es precisamente la implementación y la capacitación del Código Nacional del procedimientos civiles y familiares”, compartió Campoy de la Vega.

El maestro Sergio Martín Armenta, presidente del Colegio de Abogados Eustaquio Buelna, calificó la capacitación continua no como una opción, sino como una responsabilidad inherente y una obligación profesional para todos los servidores públicos y académicos.

En el presídium estuvieron presentes el maestro José Carlos Álvarez Ortega, Rector de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, y se reconoció la labor organizativa del maestro José Miguel Loira Pereira, vicepresidente del Colegio de Abogados y coordinador de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.