Reciben el sacramento de la confirmación en la Parroquia de San Juan Bautista

En un ambiente de fe y alegría, decenas de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación en la Parroquia de San Juan Bautista de Villa Unión, como parte de las celebraciones patronales en honor a San Juan.

La ceremonia religiosa fue presidida por el Obispo Mario Espinosa Contreras, quien dirigió un mensaje a los confirmandos, invitándolos a fortalecer su compromiso con la Iglesia y vivir los valores del evangelio en su vida cotidiana.

Acompañados por sus padrinos, familiares y amigos, los jóvenes participaron en la celebración eucarística, uno de los actos más significativos dentro de las festividades patronales de la comunidad.

Durante la misa, el Obispo impartió el sacramento mediante la unción con el santo crisma, signo de la fortaleza espiritual y de los dones del Espíritu Santo que reciben los nuevos confirmados.

Al concluir la celebración, las familias compartieron este momento especial entre abrazos y muestras de cariño hacía los nuevos confirmados.