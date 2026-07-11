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Acto de fe

Reciben el sacramento de la confirmación en la Parroquia de San Juan Bautista

En los festejos patronales en honor a San Juan, decenas de jóvenes fortalecen su fe durante una ceremonia presidida por el Obispo Mario Espinosa Contreras
Marisela González |
11/07/2026 14:44
11/07/2026 14:44

En un ambiente de fe y alegría, decenas de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación en la Parroquia de San Juan Bautista de Villa Unión, como parte de las celebraciones patronales en honor a San Juan.

La ceremonia religiosa fue presidida por el Obispo Mario Espinosa Contreras, quien dirigió un mensaje a los confirmandos, invitándolos a fortalecer su compromiso con la Iglesia y vivir los valores del evangelio en su vida cotidiana.

Acompañados por sus padrinos, familiares y amigos, los jóvenes participaron en la celebración eucarística, uno de los actos más significativos dentro de las festividades patronales de la comunidad.

Durante la misa, el Obispo impartió el sacramento mediante la unción con el santo crisma, signo de la fortaleza espiritual y de los dones del Espíritu Santo que reciben los nuevos confirmados.

Al concluir la celebración, las familias compartieron este momento especial entre abrazos y muestras de cariño hacía los nuevos confirmados.

  • $!El Obispo Mario Espinosa Contreras presidió la ceremonia de confirmaciones en la Parroquia de San Juan Bautista de Villa Unión, durante los festejos en honor a San Juan.
    El Obispo Mario Espinosa Contreras presidió la ceremonia de confirmaciones en la Parroquia de San Juan Bautista de Villa Unión, durante los festejos en honor a San Juan. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Obispo Mario Espinosa Contreras y sacerdotes concelebrantes que participaron en la misa de confirmaciones realizada durante las fiestas patronales de San Juan, en Villa Unión.
    El Obispo Mario Espinosa Contreras y sacerdotes concelebrantes que participaron en la misa de confirmaciones realizada durante las fiestas patronales de San Juan, en Villa Unión. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cinthia Ibarra, Sheila Coronado, Claudia Isabel Zataráin, Juan Carlos y Alisson Coronado.
    Cinthia Ibarra, Sheila Coronado, Claudia Isabel Zataráin, Juan Carlos y Alisson Coronado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mitzy Tolosa, Santiago Gael Ramírez y Juana Enedina Barrios.
    Mitzy Tolosa, Santiago Gael Ramírez y Juana Enedina Barrios. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriel Juárez, Ismael Adams, Enedina Juárez, Damián Adams y Denisse Juárez.
    Gabriel Juárez, Ismael Adams, Enedina Juárez, Damián Adams y Denisse Juárez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tania Pérez, Valeria Alejandra Dávila y Sandra Alaniz.
    Tania Pérez, Valeria Alejandra Dávila y Sandra Alaniz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yesenia Labrador, Nicol Durán y Adriana Labrador.
    Yesenia Labrador, Nicol Durán y Adriana Labrador. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marisol Gastélum, María Guadalupe Esquivel y Aldalía Mayorquín.
    Marisol Gastélum, María Guadalupe Esquivel y Aldalía Mayorquín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sandy Hernández, Francisco Barrios, Cinthia Sarabia, Refugio Barrios y Christopher Galindo.
    Sandy Hernández, Francisco Barrios, Cinthia Sarabia, Refugio Barrios y Christopher Galindo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucía Saldivar, Carlos Lizárraga, Christian Gamboa, Víctor Lizárraga, Diego López, Matías Lizárraga, Bruno Lizárraga y Nancy Gamboa.
    Lucía Saldivar, Carlos Lizárraga, Christian Gamboa, Víctor Lizárraga, Diego López, Matías Lizárraga, Bruno Lizárraga y Nancy Gamboa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier de la Herrán, Gilberto Contreras, Gloria Sevilla, Estefanía de la Herrán, Javier de Jesús de la Herrán, Bianca Isabel Angulo y Ana Meza.
    Javier de la Herrán, Gilberto Contreras, Gloria Sevilla, Estefanía de la Herrán, Javier de Jesús de la Herrán, Bianca Isabel Angulo y Ana Meza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Israel Alemán, Dailany Herrera, Jaime Mercado, Christian y Jesús Alemán, y Blanca Cabrera.
    Israel Alemán, Dailany Herrera, Jaime Mercado, Christian y Jesús Alemán, y Blanca Cabrera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marissa Camacho Osuna y Gabriela Bojórquez.
    Marissa Camacho Osuna y Gabriela Bojórquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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