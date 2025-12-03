Reciben sinaloenses la Navidad en el Jardín Botánico

La navidad finalmente llegó al Jardín Botánico de Culiacán, con el tradicional encendido de luces del Árbol de la Esperanza, anunciando así el inicio de La Navidad en el Botánico: Un Jardín de luz 2025, un espectáculo de luces y experiencias el cual culminará hasta el 11 de enero de 2026.

Bárbara Apodaca Cabanillas, directora general de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa I.A.P, además de dar la bienvenida a todo los asistentes, destacó que la Navidad, no sólo es una fecha en el calendario, sino un conjunto de costumbres que se ha heredado y que recuerda lo que más se valora y que se sigue compartiendo con los seres queridos.

“Agregar una costumbre de paz para la comunidad, fue siempre la aspiración. Es un honor par mí y mis compañeros que durante ya cinco años, mostremos a través de luces, la belleza en las cosas simples, rodeados de la naturaleza un refugio, un punto de encuentro que se mantiene vivo”, resaltó Apodaca Cabanillas.

Este año, el jardín presenta muchas novedades, brindando esta vez un recorrido más largo que el anterior, además de nuevas experiencias que harán al visitante interactuar con la naturaleza.

El costo de entrada es de 50 pesos general, con acceso gratuito a niños menores de cinco años de edad, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. El horario para disfrutar de la Navidad en el Jardín Botánico es de 18:00 a 22:00 horas.