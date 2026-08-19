Recompensa Casa Ley a los niños y niñas más sobresalientes

Llenos de emoción, niños y niñas de primaria acudieron a Ley Abastos, para recibir sus paquetes escolares, como parte de la campaña titulada Ley Recompensa tu Estudio, iniciativa que Casa Ley lleva realizando desde hace 33 años.

Durante el evento, se contó con la presencia de Juan Manuel Ley Bastidas, presidente y director general de Grupo Ley, así como Cuauhtémoc Zazueta, director de operaciones en zona Sinaloa, José de Jesús Osobampo, gerente de distrito Sinaloa Centro, Josefina Salas, gerente de Ley Abasto y Ana Cecilia Riestra, gerente de publicidad.

En su mensaje, Ley Bastidas felicitó a todos los niños y niñas por su dedicación y entrega en sus estudios.

“Me da mucho gusto estar aquí como cada año para entregar sus útiles escolares, además de felicitar a todos los papás por participar en esta iniciativa”, dijo.

Detalló que este es uno de sus eventos preferidos del año, donde se premia el esfuerzo de niños y niñas de primaria, con el objetivo de inculcar el valor del trabajo, la constancia, la importancia del estudio, aspectos que los van formando para ser hombres y mujeres de bien, para que hagan mucho por su familia y comunidades, pero sobre todo por México.

“Son ya 33 años, y creo que esto es como un granito de arena, y como Casa Ley, y con el apoyo de nuestros proveedores, estamos contribuyendo a la economía familiar, este año vamos a repartir casi 28 mil paquetes escolares una cifra récord, por lo que reitero mi agradecimiento a los papás y mamás, que con el apoyo de ellos es que ustedes están logrando una educación de excelencia”, subrayó el empresario.

Una vez dicho esto, los cientos de niños ahí reunidos recibieron uno a uno su paquete escolar, posando finalmente todos juntos para la tradicional foto del recuerdo.

Sobre el programa Ley Recompensa tu Estudio

Cabe destacar que, desde su inicio en 1993 al 2025, el programa ha entregado más de 563 mil 100 paquetes escolares. Este año aumentó a 590 mil 600 paquetes en su más de 317 tiendas, ubicadas en 70 ciudades de 1o estados del país.