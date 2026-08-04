Recompensará Casa Ley a los niños y niñas más estudiosos

Como cada año, Casa Ley inició su campaña titulada Ley Recompensa tu Estudio, abriendo las inscripciones para que niños y niñas de primaria con promedio de 9.5 puedan recibir sus paquetes escolares.

Ana Cecilia Riestra, gerente de publicidad y relaciones públicas de Casa Ley, compartió en las instalaciones de Ley del Valle, que esta campaña inició en 1993, cumpliendo ya 33 años, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes con promedio de 9.5 o más, otorgándoles un paquete escolar de manera gratuita.

”Con este campaña lo que se busca es reconocerlos, incetivarlos a que sigan estudiando, así como reconocer el esfuerzo de sus padres, y aportar un granito de arena a lo que sería este regreso a clases, el cual sabemos puede volverse un poco complicado”, destacó Riestra.

Detalló que hasta el 2025, Casa Ley ha entregado más de 563 mil 100 paquetes escolares. Y este 2026 sumarán 590 mil 600 paquetes más, destacando así el gran esfuerzo de la compañía, a través de su área de compras, en conseguir todos los artículos.