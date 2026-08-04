Recompensará Casa Ley a los niños y niñas más estudiosos

Como cada año, Casa Ley inició su campaña titulada Ley Recompensa tu Estudio, abriendo las inscripciones para que niños y niñas de primaria con promedio de 9.5 puedan recibir sus paquetes escolares.
Ana Cecilia Riestra, gerente de publicidad y relaciones públicas de Casa Ley, compartió en las instalaciones de Ley del Valle, que esta campaña inició en 1993, cumpliendo ya 33 años, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes con promedio de 9.5 o más, otorgándoles un paquete escolar de manera gratuita.
”Con este campaña lo que se busca es reconocerlos, incetivarlos a que sigan estudiando, así como reconocer el esfuerzo de sus padres, y aportar un granito de arena a lo que sería este regreso a clases, el cual sabemos puede volverse un poco complicado”, destacó Riestra.
Detalló que hasta el 2025, Casa Ley ha entregado más de 563 mil 100 paquetes escolares. Y este 2026 sumarán 590 mil 600 paquetes más, destacando así el gran esfuerzo de la compañía, a través de su área de compras, en conseguir todos los artículos.
“Este año se van a entregar 27 mil 500 paquetes en las 317 tiendas, de las más de 70 ciudades de 10 estados de país, en donde Casa Ley tiene presencia”, resaltó la gerente de publicidad.
Lizzette Gabriela Arredondo, coordinadora de promociones y eventos especiales de Casa Ley, detalló que las inscripciones para Sinaloa iniciarán el 11 de agosto a las 9:00 horas, el día 12 para Sonora, y a partir del 13 para Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Durango, Colima, Jalisco y Nayarit.
“Las inscripciones se realizarán en línea, ingresando a casaley.com.mx, teniendo a la mano una foto de la boleta del ciclo escolar 2025-2026, que muestre el promedio de 9.5 o más, y la CURP del alumno, ambas fotografías deben subirse principalmente en formato JPG, menor a seis megas por foto”, detalló Arredondo.
Cabe destacar que el registro en la plataforma es completamente gratuito, y aplica sólamente para el nivel de primaria.
Cada paquete contiene un reconocimiento a su esfuerzo, una carta del presidente y director general Juan Manuel Ley Bastidas, así como material diverso como 2 libretas, dos lápices, dos plumas, juego geométrico, borrador, un zacapuntas y una caja de colores.
Tomasa Pérez, gerente general de Ley del Valle, compartió que los paquetes serán entregados a partir del martes 25 de agosto en la tienda donde se realizó la inscripción.