Reconoce Cimaco Mazatlán la trayectoria de sus trabajadores

En un emotivo evento, la tienda departamental Cimaco Mazatlán hizo entrega de reconocimiento a sus empleados por haber cumplido 5 y 10 años de continua labor como agradecimiento a su dedicación y lealtad.

Destacando el esfuerzo, compromiso y contribución al crecimiento de Cimaco en el puerto, la empresa reafirmó su compromiso con quienes hacen posible la operación diaria.

Durante la entrega de estos merecimientos, el director general de Cimaco Mazatlán, Alfredo Murra Farrús, compartió un mensaje de motivación para los trabajadores homenajeados.

“Es muy gratificante estar acompañándolos este día, muchas felicidades a todos por sus 5 y 10 años de trayectoria. En estos 12 años hemos tenido algunos años buenos, otros no tantos, por lo que hay que hacer un llamado a redoblar esfuerzos”, comentó.

“Hemos tenido años muy buenos y vamos a trabajar para tratar de volver por ese camino”, añadió.

Durante el evento, Murra Farrús estuvo acompañado por el gerente de operaciones, Carlos Arenal; el gerente de tienda, Gilberto Villalobos Hernández; la jefa de recursos humanos, Irma Yuriana Contreras y la supervisora de piso, Denisse Rodríguez.

Desde hace 12 años que Cimaco Mazatlán abrió sus puertas, esta empresa ha consolidado una política organizacional basada en el desarrollo humano, capacitación constante y oportunidades de crecimiento.

De esta forma, en su línea por generar valor no solamente para sus clientes, también se ha esforzado por ser generador de empleos dignos y el reconocimiento que sus trabajadores merecen por su labor en la compañía.

Por su parte, en representación de los homenajeados, la trabajadora Laura Evelia Gama Herrera compartió un mensaje de agradecimiento y un poco de su experiencia trabajando en esta empresa.

“Quiero agradecer estos 5 años, yo venía eventualmente nada más y me atrapó Cimaco, estoy muy agradecida con todos porque me han tratado muy bien, me he sentido muy a gusto y ya me siento familia Cimaco”, comentó Gama Herrera.

“Yo siento a mis compañeras y jefes familia, no me queda más que agradecer y espero seguir un poco más de tiempo aquí”, añadió.

Con este tipo de eventos, Cimaco Mazatlán refuerza los lazos con su equipo de trabajo, buscando demostrar cómo el éxito de una empresa es el reflejo directo del esfuerzo y compromiso de sus colaboradores.

Reconocimientos

Colaboradores con 10 años de servicio:

Lucio Avena Betancourt

Lizette Rodríguez Moneda

Esther Osuna Bonel

Esmeralda Jiménez Benítez

Cristopher Paúl Osuna Lizárraga

Norma Alicia Gómez Valdez

Érica Barraza Zepeda

Yoanna Ávila Bolaños

Aldo Gutiérrez Vázquez

Colaboradores con 5 años de servicio:

Sheija Antonia Patt Sibaja

Benigno Méndez Corral

Ancelma Rodríguez Rendón

Katia Janeth Aguirre Rodarte

Francisco Javier Anguiano Franco

Jesús Alán Meza Rubio

Esteban García Espinoza

Jorge Luis Hernández Cruz

Alexander Yáñez Coutiño

Claudia Carolina Bernal Garzón

Laura Evelia Gama Herrera