Reconoce Tecmilenio Campus Culiacán a alumnos y docentes por excelencia académica

Tecmilenio Campus Culiacán reconoció a 43 estudiantes y 10 docentes destacados por su excelencia académica y desempeño durante el periodo septiembre-diciembre de 2025, en un evento que puso énfasis en el esfuerzo, la disciplina y el compromiso en un contexto local desafiante.

En una solemne ceremonía, las autoridades académicas destacaron que los reconocimientos se otorgaron a los alumnos con el mejor promedio de cada generación, con calificaciones iguales o superiores a 95, así como a docentes que obtuvieron evaluaciones sobresalientes por parte de sus estudiantes a través de la encuesta institucional “Opina”.

El director de programas ejecutivos y posgrados, Arnoldo Armenta Mascareño, explicó que este reconocimiento se enfoca principalmente en alumnos de licenciaturas ejecutivas, maestrías y programas de posgrado en modalidades presencial y en línea.

“Estamos hablando de un esfuerzo extraordinario. No nada más estudian, también trabajan, emprenden o tienen familia”, expresó.

Armenta Mascareño añadió que este tipo de eventos forman parte del ecosistema educativo de la institución, enfocado en el logro y el desarrollo integral, además de incentivar a otros estudiantes a mantener altos estándares académicos.

El director del campus, Gustavo Miguel León Cañedo, destacó el papel de los estudiantes como agentes de cambio en la sociedad, al tiempo que hizo un llamado a continuar preparándose para enfrentar los retos económicos y profesionales actuales.

“Lo que marca la diferencia es el ser humano. Son ustedes quienes van a sacar adelante a Culiacán, quienes están dando un extra desde sus espacios de trabajo y formación”, señaló.

Asimismo, enfatizó que formar parte del grupo reconocido representa una distinción significativa, al tratarse de 43 alumnos de un universo aproximado de 400, lo que evidencia el nivel de exigencia académica.

Durante el evento también se reconoció a docentes que alcanzaron un desempeño ejemplar, con el 100 por ciento de recomendación por parte de sus alumnos. Entre ellos destacó Osvaldo Salazar, quien habló en representación del profesorado.

“La excelencia se construye en cada clase, en cada retroalimentación y en cada acompañamiento al alumno. Como docentes, somos formadores de criterio y agentes que impulsan el pensamiento crítico”, expresó.

El evento concluyó con la entrega de reconocimientos a estudiantes de distintas áreas, como administración, finanzas, mercadotecnia e ingeniería industrial, destacando perfiles que han mantenido un rendimiento académico sobresaliente de manera ininterrumpida.