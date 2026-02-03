Reconocen 60 años de labor educativa del profesor José Luis Lizárraga Valdés

En un ambiente de respeto, gratitud y convivencia, se llevó a cabo un desayuno en honor al profesor activo José Luis Lizárraga Valdés, quien cumple 60 años de servicio ininterrumpido dentro del ámbito educativo.

El profesor se ha consolidado como una figura clave en la formación académica de varias generaciones en Mazatlán.

El festejo tuvo lugar en el Centro de Convenciones, donde se dieron cita autoridades educativas, docentes, compañeros de trabajo, familiares y amigos, quienes reconocieron la vocación, entrega y compromiso que han distinguido la trayectoria del homenajeado a lo largo de seis décadas.

Actualmente, el profesor José Luis se desempeña como supervisor de la Zona Escolar 024 de Mazatlán, cargo desde el cual continúa aportando su experiencia y liderazgo al fortalecimiento de la educación básica, manteniéndose activo y vigente dentro del sistema educativo.

El desayuno transcurrió entre muestras de afecto, palabras de reconocimiento y momentos de amena convivencia.