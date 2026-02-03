Gente
Reconocen 60 años de labor educativa del profesor José Luis Lizárraga Valdés

Autoridades educativas, compañeros y amigos se reunieron en un desayuno en el Salón Carnaval del Centro de Convenciones para rendir homenaje al supervisor de la Zona Escolar 024 de Mazatlán por seis décadas de trayectoria activa en la docencia
Marisela González
03/02/2026
En un ambiente de respeto, gratitud y convivencia, se llevó a cabo un desayuno en honor al profesor activo José Luis Lizárraga Valdés, quien cumple 60 años de servicio ininterrumpido dentro del ámbito educativo.

El profesor se ha consolidado como una figura clave en la formación académica de varias generaciones en Mazatlán.

El festejo tuvo lugar en el Centro de Convenciones, donde se dieron cita autoridades educativas, docentes, compañeros de trabajo, familiares y amigos, quienes reconocieron la vocación, entrega y compromiso que han distinguido la trayectoria del homenajeado a lo largo de seis décadas.

Actualmente, el profesor José Luis se desempeña como supervisor de la Zona Escolar 024 de Mazatlán, cargo desde el cual continúa aportando su experiencia y liderazgo al fortalecimiento de la educación básica, manteniéndose activo y vigente dentro del sistema educativo.

El desayuno transcurrió entre muestras de afecto, palabras de reconocimiento y momentos de amena convivencia.

  • $!José Luis Lizárraga acompañado de su esposa, hijos y nietos.
    José Luis Lizárraga acompañado de su esposa, hijos y nietos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Luis Lizárraga y Juan José Rendón.
    José Luis Lizárraga y Juan José Rendón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Genaro y Felipe Betancourt, José Luis Lizárraga, Citley Ibarra y Guadalupe Zamudio.
    Genaro y Felipe Betancourt, José Luis Lizárraga, Citley Ibarra y Guadalupe Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Profesores de la Escuela Primaria Ford 31 “Lázaro Cardenas” junto al homenajeado.
    Profesores de la Escuela Primaria Ford 31 “Lázaro Cardenas” junto al homenajeado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Tatiana Medina, José Luis Lizárraga, Jael Ibarra, Maura Rivera, Rosario Morales, Margarita Godoy, Rocío Salazar, Rosy Aguilar y Yolanda García.
    Tatiana Medina, José Luis Lizárraga, Jael Ibarra, Maura Rivera, Rosario Morales, Margarita Godoy, Rocío Salazar, Rosy Aguilar y Yolanda García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El festejado entre los profesores de la Escuela Primaria Emiliano Mojica Cedano.
    El festejado entre los profesores de la Escuela Primaria Emiliano Mojica Cedano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Luis Lizárraga, Charity Castro, Cinthia Páez, Martín Osuna, Raquel Morales y Nayté Herrera.
    José Luis Lizárraga, Charity Castro, Cinthia Páez, Martín Osuna, Raquel Morales y Nayté Herrera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Luis entre maestros del Sector 013 de Educación Primaria.
    José Luis entre maestros del Sector 013 de Educación Primaria. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Profesores de la Escuela Primaria Graciano Sánchez acompañaron al profesor José Luis esa mañana.
    Profesores de la Escuela Primaria Graciano Sánchez acompañaron al profesor José Luis esa mañana. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Maestros de la Escuela Primaria “Mártires de la Revolución” pasaron una agradable mañana en compañía del homenajeado.
    Maestros de la Escuela Primaria “Mártires de la Revolución” pasaron una agradable mañana en compañía del homenajeado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza presentes esa mañana.
    Integrantes de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza presentes esa mañana. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
