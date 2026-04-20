Reconocen a mujeres destacadas con galardón ‘Historias de Venus’

En una emotiva ceremonia realizada en el Museo de Arte, el colectivo Historias de Venus, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, reconoció a seis mujeres mazatlecas con el galardón “La Mujer”, destacando sus trayectorias y contribuciones en diversos sectores.

En su segunda edición, el reconocimiento fue otorgado a Francis Cazares, Celina Tirado, Juany Romero, María Debaki Murillo, Cesia Osuna y María Emilia Osuna, quienes han sobresalido en ámbitos como el empresarial, cultural, social y deportivo.

Jacqueline López Leal, directora del colectivo, junto a la titular de Immujer, Marcela Herrera y demás invitadas, encabezaron la entrega del reconocimiento bajo el lema “La mujer que hace el bien, enriquecerá la vida de quien la rodea”, honrando los logros de miles de mujeres mexicanas.

La velada incluyó intervenciones artísticas y mensajes de sororidad, en los que se destacó que este galardón no solo celebra logros, sino también la unión, el acompañamiento y la fuerza colectiva de las mujeres.