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Distinción

Reconocen a mujeres destacadas con galardón ‘Historias de Venus’

Un total de seis mujeres fueron distinguidas por su trayectoria y aporte en distintos ámbitos.
Marisela González |
20/04/2026 15:13
20/04/2026 15:13

En una emotiva ceremonia realizada en el Museo de Arte, el colectivo Historias de Venus, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, reconoció a seis mujeres mazatlecas con el galardón “La Mujer”, destacando sus trayectorias y contribuciones en diversos sectores.

En su segunda edición, el reconocimiento fue otorgado a Francis Cazares, Celina Tirado, Juany Romero, María Debaki Murillo, Cesia Osuna y María Emilia Osuna, quienes han sobresalido en ámbitos como el empresarial, cultural, social y deportivo.

Jacqueline López Leal, directora del colectivo, junto a la titular de Immujer, Marcela Herrera y demás invitadas, encabezaron la entrega del reconocimiento bajo el lema “La mujer que hace el bien, enriquecerá la vida de quien la rodea”, honrando los logros de miles de mujeres mexicanas.

La velada incluyó intervenciones artísticas y mensajes de sororidad, en los que se destacó que este galardón no solo celebra logros, sino también la unión, el acompañamiento y la fuerza colectiva de las mujeres.

  • $!maru Enciso, Julieta Montero y Filiberto Cañedo.
    maru Enciso, Julieta Montero y Filiberto Cañedo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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    Sandra Jaime y María Debaki Murillo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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    Brisia Alarcón y Lupita Hernández ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrés de Anda, Elizabeth Joselyn Guzmán y Miguel Guzmán.
    Andrés de Anda, Elizabeth Joselyn Guzmán y Miguel Guzmán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Laura Díaz, Areli Garibay, Guillermo Romero, Francis Cázares, Alín Torrero y Carmen Julia.
    Laura Díaz, Areli Garibay, Guillermo Romero, Francis Cázares, Alín Torrero y Carmen Julia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Vázquez y Eduardo Urbina.
    Elizabeth Vázquez y Eduardo Urbina. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Abigail Cruz y Liz Rodríguez.
    Abigail Cruz y Liz Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Karla Peralta, Marcela Cabrera y Alma España.
    Karla Peralta, Marcela Cabrera y Alma España. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arturo Velarde, Elvia Márquez Maínez y Maximin Escamilla
    Arturo Velarde, Elvia Márquez Maínez y Maximin Escamilla ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Laura Díaz, Cesia Osuna y Verenice Oleta.
    Laura Díaz, Cesia Osuna y Verenice Oleta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Flor Estrada deleitó a los presentes con su voz.
    Flor Estrada deleitó a los presentes con su voz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Ramírez y Pedro Rodríguez.
    Elizabeth Ramírez y Pedro Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El patio del Museo de Arte lució lleno.
    El patio del Museo de Arte lució lleno. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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