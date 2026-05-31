Reconocen el liderazgo y trayectoria de mujeres destacadas

En un ambiente de reconocimiento, inspiración y orgullo femenino, Empresarias Ejecutivas de Sinaloa llevó a cabo la edición 14 del Galardón Empresarial y Preseas al Mérito 2025, ceremonia que reunió a empresarias, autoridades e invitados especiales en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La mañana estuvo dedicada a exaltar la labor de mujeres que, desde distintos ámbitos, han dejado huella en la sociedad sinaloense a través de su liderazgo, compromiso y contribución al desarrollo de sus comunidades.

La presidenta de la asociación, Catalina Araceli Castañeda Estrada, encabezó el evento acompañada por la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, y la diputada federal Graciela Domínguez Nava.

Durante su mensaje, Castañeda Estrada destacó la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres y motivar a nuevas generaciones a perseguir sus metas y proyectos personales y profesionales.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Galardón Empresarial a Marianne Biasotti, propietaria de Rico’s Café, quien fue reconocida por su trayectoria empresarial y por consolidar una marca que se ha convertido en referente dentro del sector gastronómico local.

Las galardonadas fueron Julieta Montero Medina, reconocida por su trayectoria como poeta, escritora, promotora cultural y empresarial, así como Lourdes Magallón Huerta, por sus labores humanistas, desarrollo en la educación y compromiso social, y Ada Conchita Flores Díaz, por su impulso académico, cultural, empresarial y turístico.

También fueron reconocidas Gloria Trinidad Luna Ismerio, por su trayectoria profesional, junto a María Hig Giang Woo Alba, en la categoría pequeñas y medianas empresas, además de Ana Isabel Sánchez Gutiérrez, por su altruismo y sentido social y María Guadalupe Ibarra Zepeda, como socia distinguida.