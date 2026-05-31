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Distinción

Reconocen el liderazgo y trayectoria de mujeres destacadas

Empresarias Ejecutivas de Sinaloa celebró la edición 14 del Galardón Empresarial y Preseas al Mérito, distinguiendo a mujeres que han contribuido al desarrollo económico, cultural, educativo y social de la entidad
Marisela González |
31/05/2026 14:54
31/05/2026 14:54

En un ambiente de reconocimiento, inspiración y orgullo femenino, Empresarias Ejecutivas de Sinaloa llevó a cabo la edición 14 del Galardón Empresarial y Preseas al Mérito 2025, ceremonia que reunió a empresarias, autoridades e invitados especiales en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La mañana estuvo dedicada a exaltar la labor de mujeres que, desde distintos ámbitos, han dejado huella en la sociedad sinaloense a través de su liderazgo, compromiso y contribución al desarrollo de sus comunidades.

La presidenta de la asociación, Catalina Araceli Castañeda Estrada, encabezó el evento acompañada por la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, y la diputada federal Graciela Domínguez Nava.

Durante su mensaje, Castañeda Estrada destacó la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres y motivar a nuevas generaciones a perseguir sus metas y proyectos personales y profesionales.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Galardón Empresarial a Marianne Biasotti, propietaria de Rico’s Café, quien fue reconocida por su trayectoria empresarial y por consolidar una marca que se ha convertido en referente dentro del sector gastronómico local.

Las galardonadas fueron Julieta Montero Medina, reconocida por su trayectoria como poeta, escritora, promotora cultural y empresarial, así como Lourdes Magallón Huerta, por sus labores humanistas, desarrollo en la educación y compromiso social, y Ada Conchita Flores Díaz, por su impulso académico, cultural, empresarial y turístico.

También fueron reconocidas Gloria Trinidad Luna Ismerio, por su trayectoria profesional, junto a María Hig Giang Woo Alba, en la categoría pequeñas y medianas empresas, además de Ana Isabel Sánchez Gutiérrez, por su altruismo y sentido social y María Guadalupe Ibarra Zepeda, como socia distinguida.

  • $!Marianne Biasotti junto a Catalina Araceli Castañeda.
    Marianne Biasotti junto a Catalina Araceli Castañeda.
  • $!Marianne Biasotti entre su esposo Rogelio Fontes y su hijo Mario.
    Marianne Biasotti entre su esposo Rogelio Fontes y su hijo Mario.
  • $!Lourdes Magallón Huerta junto a su familia.
    Lourdes Magallón Huerta junto a su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julieta Montero entre sus amigos, Karla Valero, Silvia Michel, Esperanza García y Juan José Rodríguez, así como su esposo Filiberto Cañedo.
    Julieta Montero entre sus amigos, Karla Valero, Silvia Michel, Esperanza García y Juan José Rodríguez, así como su esposo Filiberto Cañedo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gloria Trinidad Luna Ismerio con su familia.
    Gloria Trinidad Luna Ismerio con su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Hig Giang Woo Alba, en la categoría pequeñas y medianas empresas, con su familia.
    María Hig Giang Woo Alba, en la categoría pequeñas y medianas empresas, con su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Guadalupe Ibarra Zepeda quien recibió la presea como socia distinguida, con sus familiares.
    María Guadalupe Ibarra Zepeda quien recibió la presea como socia distinguida, con sus familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ada Conchita Flores Díaz quien recibió su distinción por su impulso académico, cultural, empresarial y turístico, junto a su mamá Conchita Díaz.
    Ada Conchita Flores Díaz quien recibió su distinción por su impulso académico, cultural, empresarial y turístico, junto a su mamá Conchita Díaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lilia Guillermina Núñez recibió la presea de su mamá Ana Isabel Sánchez Gutiérrez, quien no pudo asistir al evento. Aquí junto a la social Elva Alicia Rose.
    Lilia Guillermina Núñez recibió la presea de su mamá Ana Isabel Sánchez Gutiérrez, quien no pudo asistir al evento. Aquí junto a la social Elva Alicia Rose. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizabeth Peraza, Gabriela Guardado y Francisco Javier Villa. Sentados, Dunia Ocegueda, Tere Gallo de Gil y Diana Rice.
    Elizabeth Peraza, Gabriela Guardado y Francisco Javier Villa. Sentados, Dunia Ocegueda, Tere Gallo de Gil y Diana Rice. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Brooke y Lance Vient.
    Brooke y Lance Vient. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!César Pineda, Anel Quintero, Lourdes Magallón Huerta, Adriana Landey, Janeth Ramos y Javier Arrazola.
    César Pineda, Anel Quintero, Lourdes Magallón Huerta, Adriana Landey, Janeth Ramos y Javier Arrazola. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Amigas de Marianne Biasotti la acompañaron ese día tan especial.
    Amigas de Marianne Biasotti la acompañaron ese día tan especial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las galardonadas se toman la fotografía del recuerdo junto a socias de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa.
    Las galardonadas se toman la fotografía del recuerdo junto a socias de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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