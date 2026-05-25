Reconocen en Mazatlán la trayectoria del psicólogo José Fernando Gómez del Campo

En un ambiente de reconocimiento a su labor, se realizó un homenaje al psicólogo José Fernando Gómez del Campo por su trayectoria y aportación al desarrollo de la salud mental en la región.

Gómez del Campo recibió el Premio Nacional a la Trayectoria y Aportación a la Psicología 2026, otorgado por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán, en reconocimiento a sus 60 años de labor profesional.

Durante la ceremonia se destacó su compromiso, ética y el impacto de su trabajo en el acompañamiento de personas e instituciones.

La presidenta del organismo, Georgina Lizárraga Salazar, subrayó la importancia de reconocer a profesionistas destacados y fomentar la actualización del gremio.

El evento reunió a colegas, familiares y amigos, quienes le expresaron muestras de afecto y reconocimiento por su amplia trayectoria.