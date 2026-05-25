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Distinción

Reconocen en Mazatlán la trayectoria del psicólogo José Fernando Gómez del Campo

El especialista recibió el Premio Nacional a la Trayectoria y Aportación a la Psicología 2026
Marisela González |
25/05/2026 14:52
25/05/2026 14:52

En un ambiente de reconocimiento a su labor, se realizó un homenaje al psicólogo José Fernando Gómez del Campo por su trayectoria y aportación al desarrollo de la salud mental en la región.

Gómez del Campo recibió el Premio Nacional a la Trayectoria y Aportación a la Psicología 2026, otorgado por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán, en reconocimiento a sus 60 años de labor profesional.

Durante la ceremonia se destacó su compromiso, ética y el impacto de su trabajo en el acompañamiento de personas e instituciones.

La presidenta del organismo, Georgina Lizárraga Salazar, subrayó la importancia de reconocer a profesionistas destacados y fomentar la actualización del gremio.

El evento reunió a colegas, familiares y amigos, quienes le expresaron muestras de afecto y reconocimiento por su amplia trayectoria.

  • $!El psicólogo José Fernando Gómez del Campo recibió el Premio Nacional a la Trayectoria y Aportación a la Psicología 2026 en Mazatlán.
    El psicólogo José Fernando Gómez del Campo recibió el Premio Nacional a la Trayectoria y Aportación a la Psicología 2026 en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Fernando Gómez del Campo, Enrique Escobar y Sergio Primitivo Peña Chavira.
    José Fernando Gómez del Campo, Enrique Escobar y Sergio Primitivo Peña Chavira. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Hugo López, Abelardo Domínguez, Cosby Quintana, Charis Vega, Chinthia Montaño y Sergio Peña.
    Hugo López, Abelardo Domínguez, Cosby Quintana, Charis Vega, Chinthia Montaño y Sergio Peña. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Familiares y amigos acompañaron a Gómez del Campo durante la ceremonia de reconocimiento.
    Familiares y amigos acompañaron a Gómez del Campo durante la ceremonia de reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Leticia Tapia, Karen Johnson, Tania Bariller, Melina Sánchez, Romana Romero y Ana María Ruelas.
    Leticia Tapia, Karen Johnson, Tania Bariller, Melina Sánchez, Romana Romero y Ana María Ruelas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Iván Iberia, Dulce Hernández, Blanca Godoy, Marisol Reyes, Radamés González, Patricia Olivas, Dulce Lanzará y Leslie Santiago.
    Iván Iberia, Dulce Hernández, Blanca Godoy, Marisol Reyes, Radamés González, Patricia Olivas, Dulce Lanzará y Leslie Santiago. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Blanca Godoy, Daniela Madero, Georgia Lizárraga y Laura Delia Hernández.
    Blanca Godoy, Daniela Madero, Georgia Lizárraga y Laura Delia Hernández. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Laura Delia Hernández, Blanca Godoy, Irlanda Osuna, Francia Vaquero, Nidia Saucedo y Penélope López.
    Laura Delia Hernández, Blanca Godoy, Irlanda Osuna, Francia Vaquero, Nidia Saucedo y Penélope López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El evento reunió a colegas del gremio psicológico en un ambiente de reconocimiento y celebración.
    El evento reunió a colegas del gremio psicológico en un ambiente de reconocimiento y celebración. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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