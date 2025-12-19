Reconocen la trayectoria artística de Gordon Campbell

El director de orquesta Gordon Campbell recibió el Premio Sinaloa de las Artes, ante el cariño y los aplausos de su esposa, amigos, músicos y la comunidad de artistas.

La ceremonia de entrega de este reconocimiento, el máximo galardón que otorga el Estado a sus creadores, se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Ahí, el fundador de la Orquesta Sinaloa de las Artes, y director emérito, agradeció el reconocimiento, que recibió de manos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, y lo dedicó a su esposa, y a todos aquellos que confiaron en él para crear la OSSLA.

“Este premio no marca para mí un final, sino una responsabilidad renovada de seguir creando, así lo haré por México, por Sinaloa, mi casa, mi verdadero hogar”.

El acto estuvo presidido además por Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura y representantes de las universidades que integraron el jurado.

El violinista Alexandre D’Acosta, actual director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, quien interpretó con su violín Stradivarius la “Chacona” de Vitalis, con algunos de sus músicos, como reconocimiento a Campbell.