$!Reconocen legado de figuras de la ópera mazatleca

En un ambiente de nostalgia, reconocimiento y celebración, se llevó a cabo un homenaje a personalidades que han dejado huella en el desarrollo de la ópera y la formación artística en Mazatlán.

La ceremonia, que tuvo lugar en la Casa del Marino, reunió a integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta que festejaron 34 años de su fundación. La cita fue para reconocer la trayectoria y aportaciones de figuras clave en la historia de esta agrupación.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el reconocimiento otorgado al maestro Antonio González Guerrero, fundador del Coro, quien recibió una prolongada ovación de parte de alumnos, colegas y amigos que han sido testigos de su legado en la formación de generaciones de cantantes.

Durante el evento también fueron reconocidos colaboradores que han contribuido al fortalecimiento y permanencia del proyecto artístico a lo largo de los años.

Los asistentes disfrutaron de un cálido reencuentro, compartiendo recuerdos, anécdotas y muestras de afecto hacia quienes han impulsado la actividad operística en el puerto.Al final de la entrega de reconocimientos, los invitados convivieron en un ameno coctel, donde continuaron las felicitaciones y los momentos de convivencia entre los presentes.