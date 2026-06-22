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Distinciones

Reconocen legado de figuras de la ópera mazatleca

Integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta participaron en una emotiva ceremonia de homenaje y reencuentro que se realizó en la Casa del Marino
Marisela González |
22/06/2026 13:17
22/06/2026 13:17

En un ambiente de nostalgia, reconocimiento y celebración, se llevó a cabo un homenaje a personalidades que han dejado huella en el desarrollo de la ópera y la formación artística en Mazatlán.

La ceremonia, que tuvo lugar en la Casa del Marino, reunió a integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta que festejaron 34 años de su fundación. La cita fue para reconocer la trayectoria y aportaciones de figuras clave en la historia de esta agrupación.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el reconocimiento otorgado al maestro Antonio González Guerrero, fundador del Coro, quien recibió una prolongada ovación de parte de alumnos, colegas y amigos que han sido testigos de su legado en la formación de generaciones de cantantes.

Durante el evento también fueron reconocidos colaboradores que han contribuido al fortalecimiento y permanencia del proyecto artístico a lo largo de los años.

Los asistentes disfrutaron de un cálido reencuentro, compartiendo recuerdos, anécdotas y muestras de afecto hacia quienes han impulsado la actividad operística en el puerto.Al final de la entrega de reconocimientos, los invitados convivieron en un ameno coctel, donde continuaron las felicitaciones y los momentos de convivencia entre los presentes.

  • $!Óscar García, María Murillo, Antonio González, Liliana Arechiga, Sergio Castellanos y Juan Fernando Martínez, hicieron la entrega de los diplomas.
    Óscar García, María Murillo, Antonio González, Liliana Arechiga, Sergio Castellanos y Juan Fernando Martínez, hicieron la entrega de los diplomas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta recibieron diplomas.
    Integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta recibieron diplomas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sarah Holcombe disfrutó de la emotiva ceremonia que reunió a artistas, alumnos y promotores culturales.
    Sarah Holcombe disfrutó de la emotiva ceremonia que reunió a artistas, alumnos y promotores culturales. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jorge Echeagaray formó parte de los invitados especiales, al ser uno de sus ex integrantes.
    Jorge Echeagaray formó parte de los invitados especiales, al ser uno de sus ex integrantes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Reconocen legado de figuras de la ópera mazatleca
  • $!Aleksander Figueroa e Imet Razo.
    Aleksander Figueroa e Imet Razo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rodrigo Becerril y Roberto Carlos Sánchez.
    Rodrigo Becerril y Roberto Carlos Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ángela Patricia Rodríguez Juárez
    Ángela Patricia Rodríguez Juárez ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Susana Tirado, Paulina Soria y Darynka Olmos.
    Susana Tirado, Paulina Soria y Darynka Olmos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Beatriz Álvarez Velasco, Juan Manuel Piña Romero y Maaike Hoekstra.
    Beatriz Álvarez Velasco, Juan Manuel Piña Romero y Maaike Hoekstra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandra Escobedo, Guadalupe Espinosa y Yajaira Villarreal.
    Alejandra Escobedo, Guadalupe Espinosa y Yajaira Villarreal. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mireya Sánchez y María Luisa Alcantar.
    Mireya Sánchez y María Luisa Alcantar. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mónica Hernández y Yamil Natanael Juárez Hernández.
    Mónica Hernández y Yamil Natanael Juárez Hernández. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Miguel Hernández, Itzel Hernandez y Lupita Espinoza.
    Miguel Hernández, Itzel Hernandez y Lupita Espinoza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Laura García Verdugo y Flor Estrada.
    Laura García Verdugo y Flor Estrada. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Darynka Olmos y Carmen Zermeño.
    Darynka Olmos y Carmen Zermeño. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Cecilia Ayala y Laura García.
    Cecilia Ayala y Laura García. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rodrigo Becerril y Sandra Guirao.
    Rodrigo Becerril y Sandra Guirao. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Raquel Gutiérrez, Leticia López, Yolanda Lizárraga y Fabiola Molina.
    Raquel Gutiérrez, Leticia López, Yolanda Lizárraga y Fabiola Molina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La Casa del Marino lució llena de integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta.
    La Casa del Marino lució llena de integrantes y ex integrantes del Coro Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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