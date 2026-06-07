Reconocen periodistas las trayectorias de Angelina Zamudio y Benigno Aispuro

Por su destacada trayectoria en el ámbito periodístico, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 Junio, brindó un merecido reconocimiento a los periodistas Angelina Guadalupe Zamudio Padilla y Benigno Aispuro Godoy, dentro del marco del Día de la Libertad de Expresión.

El evento contó con la presencia de la gran mayoría de los periodistas y comunicadores que forman parte de esta asociación, encabezados por el presidente de la misma Jesús Bustamante Rivera, acompañado del maestro Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humano, América Armenta, y Jhenny Judith Bernal, directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas.

En su mensaje, Angelina Zamudio Padilla, agradeció a sus colegas por la distinción que le hacen a sus más de 40 años de trayectoria. “Me siento profundamente honrada por el que sean mis propios compañeros de la asociación, a la que orgullosamente pertenezco desde su fundación hace 27 años”, dijo.

Agregó que este reconocimiento le agrada más, por el hecho de compartirlo con su amigo Benigno Aispuro.

“Para mí es un premio de vida, así lo veo. El periodismo es el trabajo más emocionante que va a existir, porque además de ver la noticia, tenemos la oportunidad de servir a la sociedad, porque el periodismo es para la sociedad y así sepa como vivir mejor”, subrayó Zamudio Padilla.

En su participación, Benigno Aispuro también se mostró agradecido con sus compañeros por haber pensado en él para este reconocimiento, dejando claro que de volver a nacer recorrería el mismo camino para llegar a ser lo que es hasta hoy en día.

En su mensaje resaltó que fue su inquietud y curiosidad lo que llevó a convertirse en periodista, enfocándose principalmente en el ámbito cultural.

“Para mí es muy satisfactorio este reconocimiento porque me lo da gente que sabe lo que es este oficio, realizando un periodismo que cubriera el día a día de los artistas. Me gusto mucho lo cultural porque me dio la oportunidad de cronicar muchos de los grandes momentos en el mundo de la cultura”, señaló.

Subrayó que para él, estos reconocimientos son los que más me llenan de orgullo. “Este reconocimiento me lo da gente que sabe lo que representa este oficio, que saben él por qué lo hacemos todos los días y con quienes comparto prácticas sobre cómo escribir mejor, en una labor donde los periodistas representamos mucho para la sociedad”, subrayó el galardonado.

En el evento, también se tomó protesta a la nueva mesa directiva de la asociación para el periodo 2026-2028, el cual será encabezado por Ivonne América Armenta Zúñiga.

Acompañándola en su mesa directiva en este periodo estarán Ángel Saúl López (vicepresidente), Cecilia María Cota (Secretaria), Karla Basiliki (Tesorera), Aleida Guadalupe de Jesús y Jesús Manuel López (Secretaría de Enlace y vinculación), Jesús Antonio Bustamante y Emma Leyva (Coordinación de asuntos académicos y capacitación), .

También están Yareli Susana Bastidas y Lidia Oralia Sarabia (Coordinación de eventos), Jessica Guadalupe Estrada y Juan Francisco Castro (Comisión de admisión), Marcela Rubieth Hernández y Kevin Michel Chicuate (Comisión de apoyos a socios), Iracema Iturralde y Jesús Verdugo (Comisión de prensa y propaganda) y José Ángel Estrada y Guadalupe Martínez (Comisión de honor, justicia y vigilancia).