Reconocen rotarios a personas extraordinarias por su vocación y legado

Un merecido reconocimiento a personas extraordinarias, que con su trabajo y ejemplo ha dejado una huella profunda en sus comunidades, fue el que brindó el Club Rotario Culiacán Oriente a cinco familias de Culiacán, en una emotiva ceremonia.

Acompañado de sumesa directiva, César Zamora, actual presidente del Club Rotario Culiacán Oriente, detalló que este evento representa un encuentro especial para ellos.

”Hoy celebramos la vocación y el trabajo bien hecho, en Rotary creemos en el poder del servicio, la integridad, amistad y el liderazgo ético, valores que nos inspiran a generar cambios positivos, empezando por nuestras comunidades, pero Rotary, no sólo es un club loca, es una red global con mas de 1.4 millones de personas alrededor del mundo, comprometidas en más de 200 países, que trabajan cada día por construir un mundo más justo y solidario”, resaltó Zamora.

En esta ocasión, el club reconoció a Rosa Elena Aragón Peinado, Amado Bautista Hernández, Enélida Guadalupe Corrales Arredondo, Francisco Paredes Velázquez y a Mario Alonso Bon Noguera, por ser personas que han hecho de su oficio una vocación de vida, mujeres y hombres que sin incluso haber tenido un título universitario lograron algo mucho más valioso, construir una familia digna, con valores, y dejar una huella positiva en su comunidad.